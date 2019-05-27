Собака искусала и затащила 2-летнего ребенка в канализационную трубу в Подмосковье

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Жду воплей собачих друзей — он сам начал, если покалечит собаку, потом покалечит человека.
Что то не срастается логика собачих друзей..
Именно пока собаки и и друзья сами калечат людей.
Не зря бог смерти был с собачей головой. ]:->
Собаки — это гигантский бизнес:
-приюты, корма, лечебницы, зоотовары, выставки.собак и собачих друзей и т.д.
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