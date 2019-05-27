Собака искусала и затащила 2-летнего ребенка в канализационную трубу в Подмосковье

По факту нападения собаки на ребенка в городе Ногинске Московской области организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщает главное следственное управление СКР по региону.

ЧП произошло в воскресенье, 26 мая, во дворе одного из жилых домов. По данным СМИ, животное затащило малыша в канализационную трубу. Родители и волонтеры искали пострадавшего несколько часов.

«Предварительно установлено, что … на двухлетнего ребенка напала бродячая собака, — говорится в сообщении. — В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы».

Следователи, прибывшие на место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Покусанный собакой ребенок остается в больнице, его состояние оценивается врачами как средней тяжести. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Ногинске в Ногинскую центральную районную больницу доставлен ребенок в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — сказали в пресс-службе.