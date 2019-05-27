Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске

Стоматолог - это врач специализирующийся на лечении зубов, заболеваниях полости рта и челюстно-лицевой области.

Не реже одного раза в полгода необходимо проводить комплексное обследование полости рта – специалисты ознакомят вас с имеющимися проблемами и проконсультируют в вопросах профилактики. Современная стоматология учитывает не только факт лечения кариеса и пародонта, но и заботится об эстетической стороне вопроса – в клинике вы можете подобрать, к примеру, материалы пломбы, ничем не отличающиеся по внешним признакам от ваших зубов и не беспокоиться о том, что дырочка даже на переднем зубе испортит вашу улыбку. Или, к примеру, установить ортодентические скобы для коррекции неровности зубов из удобных материалов, безболезненных и не доставляющих дискомфорта при носке.

