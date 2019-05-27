Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске

Подробно рассказываем об узких специалистах города: кто какие болезни вылечит, а к кому и почему на прием невозможно записаться.
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Гастроэнтеролог занимается изучением функциональной активности пищеварительных органов, диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний всех отделов желудочно-кишечного тракта. Помощь этого специалиста может потребоваться пациентам любого возраста с болями в верхней части живота или около пупка, частой тошнотой и рвотой, кишечными коликами и другими похожими симптомами. Ряд клиник города предоставляет услуги гастроэнтерологов с большим стажем работы.
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Врач-колопроктолог - специалист, изучающий болезни заднего прохода, промежности, прямой и ободочной кишки. Колопроктолог каждый день имеет дело с болезнями, о которых не принято говорить: геморрой и рак толстой кишки, острый и хронический парапроктит, анальные трещины, свищи и зуды, колиты и запоры, желчнокаменная болезнь и многие другие. У пациентов вызывает беспокойство возможное появление боли во время осмотра, но это мнение ошибочно. У большинства больных осмотр не вызывает болевых ощущений.
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