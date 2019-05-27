КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске

Подробно рассказываем об узких специалистах города: кто какие болезни вылечит, а к кому и почему на прием невозможно записаться.

27.05.2019 Нет комментариев

Медицинская карта: услуги узкопрофильных
специалистов в Бердске
Подробно рассказываем об узких специалистах города:
кто какие болезни вылечит, а к кому и почему
на прием невозможно записаться
Спрос всегда рождает предложение, поэтому с каждым годом количество клиник в городе неуклонно растет. Открываются и многопрофильные поликлиники, и учреждения узкой направленности. При всем многообразии выбора часть узких специалистов в городе затруднительно найти или записаться к ним на прием. Плюс не всегда понятно к кому нужно обращаться при различных симптомах. Давайте разбираться.

В поликлиниках Бердска, предоставляющих бесплатные медицинские услуги населению, работают далеко не все узкопрофильные специалисты. Часть процедур бердчане вынуждены делать в платных клиниках города или области.
Стоматолог - это врач специализирующийся на лечении зубов, заболеваниях полости рта и челюстно-лицевой области.
Не реже одного раза в полгода необходимо проводить комплексное обследование полости рта – специалисты ознакомят вас с имеющимися проблемами и проконсультируют в вопросах профилактики. Современная стоматология учитывает не только факт лечения кариеса и пародонта, но и заботится об эстетической стороне вопроса – в клинике вы можете подобрать, к примеру, материалы пломбы, ничем не отличающиеся по внешним признакам от ваших зубов и не беспокоиться о том, что дырочка даже на переднем зубе испортит вашу улыбку. Или, к примеру, установить ортодентические скобы для коррекции неровности зубов из удобных материалов, безболезненных и не доставляющих дискомфорта при носке.
Гастроэнтеролог занимается изучением функциональной активности пищеварительных органов, диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний всех отделов желудочно-кишечного тракта. Помощь этого специалиста может потребоваться пациентам любого возраста с болями в верхней части живота или около пупка, частой тошнотой и рвотой, кишечными коликами и другими похожими симптомами. Ряд клиник города предоставляет услуги гастроэнтерологов с большим стажем работы.
Врач-колопроктолог - специалист, изучающий болезни заднего прохода, промежности, прямой и ободочной кишки. Колопроктолог каждый день имеет дело с болезнями, о которых не принято говорить: геморрой и рак толстой кишки, острый и хронический парапроктит, анальные трещины, свищи и зуды, колиты и запоры, желчнокаменная болезнь и многие другие. У пациентов вызывает беспокойство возможное появление боли во время осмотра, но это мнение ошибочно. У большинства больных осмотр не вызывает болевых ощущений.
Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске
Аллерголог-иммунолог выявляет различные аллергические заболевания и реакции, проявление которых, как правило, сопровождается неприятными симптомами: от покраснения кожи и до серьезных проявлений, как, например, отек внутренних органов. Вместе с этим специалистом вы выберете тактику борьбы с проявлениями аллергии, подберете индивидуальный, подходящий исключительно для вас, курс лечения. Своевременный визит к врачу позволит предотвратить переход острой формы болезни в хроническую и не допустить развития серьезных осложнений.
Суставы и соединительные ткани - предмет диагностики и лечения, а также определения профилактических мер врача ревматолога. С артритом и ревматизмом, артрозом и подагрой, а также системными заболеваниями соединительной ткани вы смело можете обращаться за консультацией к ревматологу. В ходе диагностики вышеупомянутых заболеваний вы можете быть направлены на клинические и биохимические анализы крови, рентгенографию, МРТ, УЗИ, артроскопию, а при необходимости и пункцию. Регулярное посещение специалиста поможет снизить риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске
Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске
Суставы и соединительные ткани - предмет диагностики и лечения, а также определения профилактических мер врача ревматолога. С артритом и ревматизмом, артрозом и подагрой, а также системными заболеваниями соединительной ткани вы смело можете обращаться за консультацией к ревматологу. В ходе диагностики вышеупомянутых заболеваний вы можете быть направлены на клинические и биохимические анализы крови, рентгенографию, МРТ, УЗИ, артроскопию, а при необходимости и пункцию. Регулярное посещение специалиста поможет снизить риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Андролог – это специалист, который занимается лечением патологических процессов и заболеваний мужской половой сферы. К этому врачу обращаются с проблемами сексуальных расстройств, импотенцией, эректильной дисфункцией, проблемами предстательной железы, восстановления потенции. Андролог также занимается проблемами детской андрологии, которая изучает вопросы задержки полового развития у мальчиков и подростков.
Гематология сосредоточена на изучении структурных особенностей крови и костного мозга и заболеваний, связанных с ними.
Гематолог принимает пациентов с лимфолейкозом, лимфомой, анемией и аутоиммунной тромбоцитопенией. Зачастую лечение после прохождения диагностических процедур производится в амбулаторном режиме. Вам стоит срочно обратиться к гематологу, если у вас чрезмерная бледность кожи, ухудшение аппетита, онемение или покалывание пальцев, беспричинное появление синяков и новообразования в области шеи, паховой или подмышечной областей.
Прежде, чем обратиться к любому из вышеперечисленных врачей, обратитесь к терапевту для получения первичной консультации. Возможно, определенные симптомы, описанные в этом материале, не связаны с заболеванием того или иного органа, поэтому не стоит впадать в панику раньше времени и тратить свое время, нервы и деньги, проходя всевозможные обследования.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика