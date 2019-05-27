В смерти 11-летнего мальчика во время шторма на рыбалке обвиняют его деда в Новосибирской области

Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в дневное время 19 мая 2019 года подозреваемый и его 11-летний внук прибыли к берегу реки Курья вблизи деревни Новая Курья Карасукского района Новосибирской области для рыбалки.

Нарушая Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, дедушка вместе с подростком без спасательного жилета вышли на деревянной гребной лодке на воду. В условиях неблагоприятной гидрометеорологической обстановки и сильного ветра произошло опрокидывание лодки.

— Подозреваемому удалось выплыть на берег и спастись. Подросток, не обладая навыками плавания и самостоятельного удержания на воде, пропал без вести. Его тело обнаружено в водоеме в ходе поисково-спасательных мероприятий сотрудниками аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, — уточнили в СКР.

Следователем Карасукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.