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В смерти 11-летнего мальчика во время шторма на рыбалке обвиняют его деда в Новосибирской области

Против 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело: он не надел на внука спасательный жилет, лодка перевернулась и ребенок утонул. Тело в реке искали спасатели.

27.05.2019 Фото: nsk.sledcom.ru Нет комментариев
 
В смерти 11 летнего мальчика во время шторма на рыбалке обвиняют его деда в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка на воде

Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета  по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в дневное время 19 мая 2019 года подозреваемый и его 11-летний внук прибыли к берегу реки Курья вблизи деревни Новая Курья Карасукского района Новосибирской области для рыбалки.

Нарушая Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, дедушка вместе с подростком без спасательного жилета вышли на деревянной гребной лодке на воду. В условиях неблагоприятной гидрометеорологической обстановки и сильного ветра произошло опрокидывание лодки.

— Подозреваемому удалось выплыть на берег и спастись. Подросток, не обладая навыками плавания и самостоятельного удержания на воде, пропал без вести. Его тело обнаружено в водоеме в ходе поисково-спасательных мероприятий сотрудниками аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, — уточнили в СКР.

Следователем Карасукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.


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