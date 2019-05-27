Закроют на ремонт детские сады летом в Бердске

Родители 19 детских садов Бердска сегодня озадачены — куда пристроить сына или дочь на время ремонта в детсаду, а может быть ремонта можно избежать? Редакция «Курьер. Среда. Бердск» задала вопросы, интересующие бердчан директору управления образования и молодежной политики города Жанне Тузовой.

Многие родители знают, что понятия каникулы четко регламентированных по времени как в школах, в детских садах нет. Дошкольные учреждения летом работают в обычном режиме с понедельника по пятницу с 7 утра до 19 часов вечера.

Как правило, летом образовательные организации проводят все основные плановые ремонтные работы. Обусловлено это тем, что многие родители в это время года не нуждаются в услугах детского сада, а группы заполнены воспитанниками не полностью. Появляется возможность объединить детей из разных групп, создавать так называемые «дежурные группы», проводят в это время ремонтные работы в свободных помещениях.

— Это может быть и косметический ремонт, и серьезные работы, связанные, например, с заменой оконных блоков, кровли или отопительной системы. Закрывается или нет дошкольное учреждение полностью зависит, в первую очередь, от характера ремонтных работ: если это точечный ремонт в отдельном помещении, который не требует вывода детей из учреждения — сад работает в обычном режиме. Если же это ремонт. Который невозможно провести в условиях функционирования организации, например, ремонт пищеблока или системы водоснабжения, то сад закрыт на время проведения ремонта, — рассказала Жанна Тузова.

Его детский сад закрыт, то его воспитанники не могут посещать детский сад. Но каждый год с февраля работники детсадов проводят опрос среди родителей и выясняют количество детей, планирующих приходить в детсад летом. На основании опроса планируется количество групп, сроки проведения ремонтных работ, график отпусков воспитателей. В случае планируемого ремонта, требующего временного закрытия дошкольной организации, руководители снова проводят опрос родителей и выявляют количество детей, остро нуждающихся в посещении детсада в это время. Этих ребятишек временно направляют в другие детсады.

— За годы работы между муниципальными дошкольными учреждениями установлен тесный контакт, что позволяет решить проблему посещения детей другой дошкольной организации на время ремонта. Предполагаемые сроки закрытия детских садов на ремонт зависят от поступления финансирования, поэтому могут быть изменены. В целом ремонтные работы в дошкольных учреждениях пройдут с 17 июня по 2 августа 2019 года, — резюмировала Жанна Тузова.