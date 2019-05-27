На химиотерапию поедет больная раком мама двоих детей из Бердска

На очередную химиотерапию, которую уже несколько раз переносили из-за состояния здоровья, отправится 3 июня больная онкологией мама двоих детей из Бердска.

Напомним, за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок было перечислено порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Остальные, около 70 тыс. рублей, положила на карту старшего сына, «на всякий случай».

К сожалению, средств, собранных благотворителями, у Натальи уже почти не осталось. Львиная доля средств ушла на лекарства. Если бы не бронхит, гормональный сбой и операция, то уже прошла бы, наверное, весь курс химиотерапии, сетует Наталья Жавронок.

Бердчанка говорит, что как только ей станет получше, она продолжит искать возможность получить для детей помощь от государство.

— Мне уже стыдно просить помощи у людей. Они и так мне хорошо помогли — дай Бог им здоровья. Неужели для подобной нашей ситуации государство не может предусмотреть хоть какую-то поддержку? — с безысходностью говорила Наталья.

Благотворители продолжают поддерживать семью Натальи Жаворонок. За последнее время на карту перечислили более 2000 рублей, за что бердчанка очень признательна. Ведь у нее на счету каждая копейка. Но она просит пока не пересылать ей деньги на карту.

— Если вдруг у меня возникнет безысходная ситуация, может быть, тогда попрошу помощи, — рассказала 27 мая «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Жаворонок.

Очередной химиотерапии Наталье назначили на 3 июня. Она надеется, что в этот пройдет ее. С нетерпением ждет, когда данная процедура завершится, и она сможет отправится на обследование в Красноярск, по результатам которого будет выстраиваться ее дальнейшее лечение.

Сейчас Наталья чувствует себя неплохо, с удовольствием проводит время с детьми. И надеется на скорейшее выздоровление — быть пессимистом у нее нет права.