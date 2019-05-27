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Медведев приказал улучшить жизнь психически больных пациентов

Премьер-министр поручил утвердить типовую модель системы долговременного ухода за гражданами со стойкими ограничениями жизнедеятельности.

27.05.2019 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Медведев приказал улучшить жизнь психически больных пациентов

Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос реформирования работы психоневрологических интернатов страны. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение он дал Минтруду и Минздраву России по итогам совещания о ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», которое прошло в Ростове-на-Дону 17 мая.

«Проработать вопрос о реформировании работы психоневрологических интернатов с целью совершенствования условий жизнедеятельности граждан с ментальными и психофизическими нарушениями, находящихся в таких интернатах», — говорится в перечне поручений. Минпромторгу России и Минздраву России предстоит также обеспечить мониторинг цен на приобретаемые в рамках национального проекта «Здравоохранение» мобильные медицинские комплексы и медицинские изделия, которыми оснащаются эти комплексы.

Еще ряду министерств необходимо будет проработать вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода за пожилыми гражданами после завершения реализации нацпроекта «Демография». Премьер поручил на основе полученных результатов реализации пилотного проекта в шести регионах разработать и утвердить типовую модель системы долговременного ухода за гражданами со стойкими ограничениями жизнедеятельности, приводящими к зависимости от посторонней помощи.

Росстату совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо будет утвердить методику расчета индекса активного долголетия с учетом требований Европейской экономической комиссии ООН и осуществить ее апробацию на практике. Минтруду России совместно с Минздравом России поручено провести анализ реализации в регионах мероприятий, направленных на формирование активного долголетия и рост качества жизни граждан старшего поколения. Лучшие практики реализации таких мероприятий нужно будет разместить на официальном сайте и направить их в субъекты РФ до 21 августа 2019 года. Также глава кабмина указал на необходимость обеспечить внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части продления после 1 января 2020 года права применения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан.

Главам регионов он поручил утвердить региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, а также обеспечить участие в этих программах муниципальных образований, реализацию ими мероприятий по вовлечению граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство, поддержке социально ориентированных инициатив пожилых граждан.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Ириска

    Свою что ли? )))

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