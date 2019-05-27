Чиновникам добавят к зарплате около 2000 рублей

У российских чиновников может появиться новая надбавка к зарплате — за наставничество. Например, для заместителя начальника отдела максимальное вознаграждение составит чуть менее 2 тыс. рублей, пояснили «Известиям» в Минтруде. Скромный размер суммы сможет скрасить похвала и благодарность начальника, говорится в проекте постановления министерства. Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что эффективнее было бы не доплачивать сотрудникам, а нанять консультанта-наставника, который и займется работой с молодежью.

Кто на новенького?

Проект постановления правительства, утверждающий порядок наставничества на госслужбе, Минтруд уже направил на согласование всем заинтересованным ведомствам, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Если чиновник безупречно обучит новичка, он сможет рассчитывать на прибавку к зарплате. Она составит до 30% от оклада, уточнили в Минтруде. Там также добавили, что материальное поощрение предусмотрено наряду с нематериальной мотивацией — признанием результатов наставника, объявлением ему благодарности.

Например, размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц, привели пример в пресс-службе Минтруда.

Один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, указано в проекте постановления. Передача знаний может длиться от месяца до года, однако, как правило, устанавливается на испытательный срок — до трех месяцев. По итогам и педагог, и его подопечный заполняют анкеты о результатах своего взаимодействия. Наставнику предлагается оценить навыки стратегического мышления ученика, его персональной эффективности, готовности к командной работе и принятию решений, а также дать рекомендации, какие качества стоит подтянуть. Стажер же описывает, что узнал, чему научился и достаточно ли этого для самостоятельной работы.

— Наставничество является достаточно ответственной, значимой и трудоемкой задачей. Сохранение накопленного опыта и передача знаний молодым гражданским служащим является основой для стабильного функционирования института государственной службы, — уверены в пресс-службе Минтруда.

Другие варианты

Раньше института наставничества на госслужбе не было, рассказал «Известиям» экс-глава Минприроды Сергей Донской. Как правило, введением молодежи в курс дела занимался начальник отдела — без всяких доплат.

— Режима, когда молодой специалист приходит и кто-то с ним постоянно занимается, не было. Руководитель, как заинтересованное в выполнении задачи лицо, обычно брал погружение в специфику на себя, мог помогать решать задачи, — рассказал Сергей Донской.

В итоге молодые чиновники не были должным образом обучены, отметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

— У начальника обычно физически нет времени отвечать на все вопросы стажера. Но при этом он вынужден искать способы обучить новенького, чтобы не работать еще и за него. Поэтому качество учебы оставляло желать лучшего. Однако предложенная система наставничества принципиально ничего не изменит, — уверен эксперт.

Наиболее удачна западная модель погружения в профессию — когда наставничеством занимаются отдельные специалисты, для которых это и есть основная работа, считает Александр Сафонов. Соответственно, спросить, как оформить документ или кому позвонить, можно в любое время. К учителям могут быть выдвинуты особые требования — например, иметь не меньше 20 лет опыта на госслужбе без проступков.

По итогам прошлого года должности гражданской службы в федеральных ведомствах страны занимали 38,3 тыс. человек, зафиксировал Росстат. Укомплектованность штата в среднем составляла 84,7%.

Год назад Минтруд советовал коллегам из других министерств сосредоточиться на привлечении молодежи на госслужбу. Как писали «Известия», ведомство подготовило рекомендации о том, как взаимодействовать с вузами, проводить дни открытых дверей и формировать молодежный кадровый резерв. Создать его помогут стажировки для студентов старших курсов и выпускников — перспективных стажеров стоит включать в реестр и затем приглашать на работу, полагают в Минтруде.

Источник: Известия