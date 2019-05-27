КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 3-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Медведев приказал улучшить жизнь психически больных пациентов

На химиотерапию поедет больная раком мама двоих детей из Бердска

Трибунал ООН требует от России освободить задержанных украинских моряков

Вернуть статус супердержавы времен СССР хотят для России ее граждане

Принимать стеклянные бутылки обяжут торговые сети в России

Мешает спать ночной ремонт дороги на ул. Лунной жителям Бердска

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

СМИ: Патриарх Кирилл поднял роскошь своей жизни на недосягаемую высоту

Санитары психбольницы избили школьника в Москве

Дешевле без «Экологии-Новосибирск» вывозят мусор дачники Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Чиновникам добавят к зарплате около 2000 рублей

В Минтруде считают, что опытным госслужащим стоит доплачивать за наставничество. Эксперты считают, что эффективнее было бы нанять консультанта-наставника, который и займется работой с молодежью.

27.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Чиновникам добавят к зарплате около 2000 рублей

Чиновники станут богаче

У российских чиновников может появиться новая надбавка к зарплате — за наставничество. Например, для заместителя начальника отдела максимальное вознаграждение составит чуть менее 2 тыс. рублей, пояснили «Известиям» в Минтруде. Скромный размер суммы сможет скрасить похвала и благодарность начальника, говорится в проекте постановления министерства. Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что эффективнее было бы не доплачивать сотрудникам, а нанять консультанта-наставника, который и займется работой с молодежью.

Кто на новенького?
Проект постановления правительства, утверждающий порядок наставничества на госслужбе, Минтруд уже направил на согласование всем заинтересованным ведомствам, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Если чиновник безупречно обучит новичка, он сможет рассчитывать на прибавку к зарплате. Она составит до 30% от оклада, уточнили в Минтруде. Там также добавили, что материальное поощрение предусмотрено наряду с нематериальной мотивацией — признанием результатов наставника, объявлением ему благодарности.

Например, размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц, привели пример в пресс-службе Минтруда.

Один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, указано в проекте постановления. Передача знаний может длиться от месяца до года, однако, как правило, устанавливается на испытательный срок — до трех месяцев. По итогам и педагог, и его подопечный заполняют анкеты о результатах своего взаимодействия. Наставнику предлагается оценить навыки стратегического мышления ученика, его персональной эффективности, готовности к командной работе и принятию решений, а также дать рекомендации, какие качества стоит подтянуть. Стажер же описывает, что узнал, чему научился и достаточно ли этого для самостоятельной работы.
— Наставничество является достаточно ответственной, значимой и трудоемкой задачей. Сохранение накопленного опыта и передача знаний молодым гражданским служащим является основой для стабильного функционирования института государственной службы, — уверены в пресс-службе Минтруда.

Другие варианты
Раньше института наставничества на госслужбе не было, рассказал «Известиям» экс-глава Минприроды Сергей Донской. Как правило, введением молодежи в курс дела занимался начальник отдела — без всяких доплат.

— Режима, когда молодой специалист приходит и кто-то с ним постоянно занимается, не было. Руководитель, как заинтересованное в выполнении задачи лицо, обычно брал погружение в специфику на себя, мог помогать решать задачи, — рассказал Сергей Донской.

В итоге молодые чиновники не были должным образом обучены, отметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

— У начальника обычно физически нет времени отвечать на все вопросы стажера. Но при этом он вынужден искать способы обучить новенького, чтобы не работать еще и за него. Поэтому качество учебы оставляло желать лучшего. Однако предложенная система наставничества принципиально ничего не изменит, — уверен эксперт.

Наиболее удачна западная модель погружения в профессию — когда наставничеством занимаются отдельные специалисты, для которых это и есть основная работа, считает Александр Сафонов. Соответственно, спросить, как оформить документ или кому позвонить, можно в любое время. К учителям могут быть выдвинуты особые требования — например, иметь не меньше 20 лет опыта на госслужбе без проступков.

По итогам прошлого года должности гражданской службы в федеральных ведомствах страны занимали 38,3 тыс. человек, зафиксировал Росстат. Укомплектованность штата в среднем составляла 84,7%.

Год назад Минтруд советовал коллегам из других министерств сосредоточиться на привлечении молодежи на госслужбу. Как писали «Известия», ведомство подготовило рекомендации о том, как взаимодействовать с вузами, проводить дни открытых дверей и формировать молодежный кадровый резерв. Создать его помогут стажировки для студентов старших курсов и выпускников — перспективных стажеров стоит включать в реестр и затем приглашать на работу, полагают в Минтруде.

Источник: Известия


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Медведев приказал улучшить жизнь психически больных пациентов На химиотерапию поедет больная раком мама двоих детей из Бердска Должен каждый второй: 54 тыс. жителей Бердска имеют долги по налогам

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика