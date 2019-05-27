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Санитары психбольницы избили школьника в Москве

Якобы подросток бегал по школе с ножом и был агрессивен. Сам 15-летний мальчик говорит, что ножа у него не было, а бегать с его весом трудно. Он полагает, что так «пошутили» одноклассники.

27.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Санитары психбольницы избили школьника в Москве

Избиение произошло на глазах матери пострадавшего

Следователи в Москве проверяют информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника.

Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, санитары прибыли по вызову в одну из школ на севере столицы и пытались насильно увезти в медицинское учреждение 15-летнего школьника.

Санитары пояснили, что школьник якобы бегал по учебному заведению с ножом и был агрессивен, пишет РЕН ТВ. Сам подросток говорит, что ножа у него не было, а бегать с его весом трудно. Мать школьника рассказала, что сына избивали у нее на глазах. Она с мальчиком сбежали из школы, после чего обратились в полицию. Подросток считает, что санитаров вызвали его враги из числа одноклассников.

Источник: znak.com


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