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Вернуть статус супердержавы времен СССР хотят для России ее граждане

Позицию России на мировой арене высоко оценивает 72% россиян, 45% респондентов заявили, что РФ должна стремиться стать одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира.

27.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вернуть статус супердержавы времен СССР хотят для России ее граждане

Россияне хотят жить в преуспевающем государстве

Три четверти россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно оценивают позиции РФ на мировой арене, среди приоритетов глобальных целей наиболее часто называется вхождение в группу преуспевающих государств. Это следует из данных исследования ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, в общей сложности 72% респондентов высоко оценивают место России на мировой арене. При ответе на вопрос, какое влияние имеет сейчас РФ в международных делах, 24% участников исследования дали ответ «очень большое», 48% — «довольно большое». «Доля скептиков составляет 19%, причем среди сторонников непарламентских партий, а также граждан, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, эта доля выше — 31% и 26% соответственно», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос, к какой цели должна стремиться Россия в ХХI веке, наибольшая часть опрошенных (45%) выбрала вариант: «Быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира». На втором по популярности месте ответ: «Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР» (его дали 34% респондентов).

При этом, обращают внимание во ВЦИОМ, «если ранее членство в клубе ведущих стран, по мнению россиян, могло быть обеспечено прежде всего за счет развитой экономики (в 2014 году об этом говорили 52%) и сильной армии (42%), то сегодня значимость этих факторов существенно снизилась (до 33% и 19% соответственно), тогда как на первый план вышел показатель высокого уровня благосостояния граждан (43% в 2019 году с 25% в 2014 году)».

Как пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, «ситуация с восприятием темы роли нашей страны на международной арене меняется: с одной стороны, несколько усилилась критичность в оценке респондентами внешнеполитического положения России, с другой — происходит прагматизация темы».

«Если попытаться вывести формулу восприятия этого вопроса, то получится: «Сильная страна — сильная экономика — достойная жизнь», — пояснил он. То есть, констатировал эксперт, в ситуации оценки международных вопросов усиливается «фокус личной выгоды». «Причина ситуации как в ослаблении эффекта «Крымской весны», так и объективных экономических трудностях последнего времени, которые тяжело переживаются россиянами. Это порождает запрос на усиление внимания власти к состоянию экономики», — считает Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23 мая 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС


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