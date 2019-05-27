Вернуть статус супердержавы времен СССР хотят для России ее граждане

Три четверти россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно оценивают позиции РФ на мировой арене, среди приоритетов глобальных целей наиболее часто называется вхождение в группу преуспевающих государств. Это следует из данных исследования ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, в общей сложности 72% респондентов высоко оценивают место России на мировой арене. При ответе на вопрос, какое влияние имеет сейчас РФ в международных делах, 24% участников исследования дали ответ «очень большое», 48% — «довольно большое». «Доля скептиков составляет 19%, причем среди сторонников непарламентских партий, а также граждан, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, эта доля выше — 31% и 26% соответственно», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос, к какой цели должна стремиться Россия в ХХI веке, наибольшая часть опрошенных (45%) выбрала вариант: «Быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира». На втором по популярности месте ответ: «Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР» (его дали 34% респондентов).

При этом, обращают внимание во ВЦИОМ, «если ранее членство в клубе ведущих стран, по мнению россиян, могло быть обеспечено прежде всего за счет развитой экономики (в 2014 году об этом говорили 52%) и сильной армии (42%), то сегодня значимость этих факторов существенно снизилась (до 33% и 19% соответственно), тогда как на первый план вышел показатель высокого уровня благосостояния граждан (43% в 2019 году с 25% в 2014 году)».

Как пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, «ситуация с восприятием темы роли нашей страны на международной арене меняется: с одной стороны, несколько усилилась критичность в оценке респондентами внешнеполитического положения России, с другой — происходит прагматизация темы».

«Если попытаться вывести формулу восприятия этого вопроса, то получится: «Сильная страна — сильная экономика — достойная жизнь», — пояснил он. То есть, констатировал эксперт, в ситуации оценки международных вопросов усиливается «фокус личной выгоды». «Причина ситуации как в ослаблении эффекта «Крымской весны», так и объективных экономических трудностях последнего времени, которые тяжело переживаются россиянами. Это порождает запрос на усиление внимания власти к состоянию экономики», — считает Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23 мая 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС