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Инструкция: Как записаться на прием к врачу в Бердске

Существует несколько способов записи на прием к докторам.

27.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Инструкция: Как записаться на прием к врачу в Бердске

В бердской горбольнице не хватает терапевтов и педиатров

Не все пациенты знают, какие способы для записи на прием к врачу существуют в Бердске. Главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как это можно сделать.

Центр обработки вызовов — тел.: 124.

Регистратура взрослого поликлинического отделения по номерам (ул. Островского, 53) — тел.: 3-04-73, 2-18-81.

Регистратура взрослого поликлинического отделения (ул. Боровая, 109) — тел.: 4-34-21.

Регистратура детскою поликлинического отделения (К. Маркса, 28) — тел.: 3-14-44.

Регистратура детскою поликлинического отделения (Микрорайон, 41) — тел.: 4-15-50, 4-14-90.

Запись на прием к врачу возможна в регистратуре поликлинических отделений.

Пациенты по неотложным показаниям — без очереди

Прием пациентов участковыми врачами осуществляется в течение установленного времени приема по предварительной записи в порядке очередности. Прием пациентов по неотложным показаниям участковыми врачами и профильными врачами-специалистами осуществляется безотлагательно.

Прием пациентов врачами-специалистами осуществляется по направлению лечащего врача поликлинического отделения. Прием врачами отдельных специальностей (хирурга, акущера-гинеколога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, стоматолога) может осуществляться без направления лечащего врача. Без направления лечащего врача врачи-специалисты осуществляют безотлагательный прием больных при необходимости оказания экстренной медицинской помощи.

Прием пациентов врачами участковыми (врачами общей практики) и врачами-специалистами осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 20.00 с соблюдением принципа чередования утренних и вечерних смен и равномерного распределения часов приема участковыми врачами в течение всего рабочего времени поликлинического отделения.

Информация для пациентов и посетителей поликлинического отделения по порядку организации приема (расписание работы врачей и подразделений поликлиники, условия и порядок оказания бесплатной медицинской помощи, объявления) размещается около регистратуры в понятной и доступной форме.

Прием врача, проведение диагностических исследований и лечебных мероприятий в поликлиническом отделении осуществляется в порядке очередности, за исключением граждан, имеющих по действующему законодательству право на внеочередное получение медицинской помощи.

Согласно территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, — не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Срок проведение консультаций врачей-специалистов составляет не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания проведения диагностических, инструментальных, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования, при оказании первичной медико-санитарной помощи составляет не более 14 календарных дней со дня назначения.

Срок проведения компьютерной томографии, ангиографии, при оказания первичной медико-санитарной помощи составляет не более 30 календарных дней со дня назначения.

В консультативно-диагностическое отделение Новосибирской областной клинической больницы направляются граждане с целью определения целесообразности лечения и проведения высокотехнологичного обследования в ГБУЗ НСО «ГНОКБ».


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