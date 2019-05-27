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«Единая Россия» извинилась: Напал на журналиста чиновник в Хакасии

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев в своем рабочем кабинете повалил корреспондента «России 24» на пол. Однопартийцы назвали выходку чиновника «безобразной сценой».(ВИДЕО)

27.05.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Единая Россия извинилась: Напал на журналиста чиновник в Хакасии

Чиновник дрался с журналистом

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами «за безобразную сцену» с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

Ранее стало известно, что член «Единой России», глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс.

«Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев… Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии «Единая Россия» соберётся и даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца», — сказал Ревенко.

Он добавил, что «какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии «Единая Россия», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на эти вопросы».

Видео Россия 24

Источник: РИА Новости


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