Больная любовь: Заточил бездомных кошек в старой «Волге» пожилой житель Бердска

Спасли кошек из «тюрьмы» — старой «Волги» — неизвестные жители Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что пожилой житель Бердска запер несколько дворовых кошек в своем автомобиле, припаркованном у дома. Сообщение об этом появилось в группе «Зоопомощь Новосибирск» «Вконтакте».

Прохожие обратили внимание на машину, в салоне которой заперты животные. Очевидцы попросили о помощи.

-Кошек закрыли в машине. Нужно срочно вытаскивать котиков. Я одна не справлюсь. Владелец этой машины на контакт не идет и сам не понимает, что делает. Сейчас ходила около этой машины, они (кошки) прям лапками стучат, — написала Зоя Букаринова в группе «Зоопомощь».

Сегодня, 27 мая, зоозащитница Зоя Букаринова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что это уже не первый случай, когда активистом пришлось вызволять животных из «Волги».

— Эту историю я знаю с октября 2018 года. Подруга обратила внимание на машину, замотанную тепличной пленкой, заглянула туда, а там кошки сидят. В самой машине бардак, навалены вещи, игрушки. Соседи мне рассказали кто владелец машины. Подтвердили и то, что он с мусорки тащит вещи домой, в подвал жилого многоквартирного дома и в машину. Они жаловались на управляющую компанию, писали неоднократно участковому, чтобы с ним разобрались. Но все эти заявления канули в лету. Однажды соседи решили вытащить весь хлам из подвала и эти кот с кошкой оказались на улице. Мы их поймали, вылечили, стерилизовали, социализоровали и нашли им новых владельцев. Сейчас с животными все в порядке. Соседи подумали, что дедушка успокоился, но они ошиблись, — вспоминает Зоя.

Автор видео Зоя Букаринова



По словам Зоим, в октябре 2018 года в машине лежала подложка из-под заморозки, по всей видимости она пахла мясом и была обгрызена «закоюченными». Спасенные из «Волги» кошки в прошлом году, не были приучены к туалету, боялись людей. Оказавшись в квартире, забились под стол — их «придавило» пространство помещения, ведь они привыкли и зимой и летом жить в автомобиле. После спасения животных несколько раз мыли с мылом и спецшампунем, но избавиться от едкого запаха кошачей мочи помогла только стрижка под ноль. Сегодня кошки находятся в добрых и заботливых руках.

Буквально спустя полгода, 24 мая, зоозащитники обнаружили в машине новых арестантов — четыре молоденьких котов и кошек скреблись в окна автомобиля и мяукали, словно призывая о помощи прохожих. Зоя и ее друзья вновь пришли на помощь к кошкам. Но в этот раз активисты решили пойти дальше и изменить ситуацию в корне через правоохранительные органы.

-Как показывает практика, дедушка находит себе новых жертв на улице. Он их не содержит, отказывается от помощи и не пристраивает, считает, что они его собственность. Один из его соседей написал заявление в администрацию Бердска еще апреле 2019 года. Но ответа до сих пор нет. Из последних сведений, он продолжает таскать хлам в подвал дома и машину. Интересно, что машина на ходу и дедушка вместе с животными ездит по городу. Он хоть и говорит, что выпускает кошек погулять — это не правда. Животные забитые, первые сошли с ума, когда попали в квартиру. Очень долго мы их приучали к ручной ласке, — рассказала зоозащитница Зоя.

По словам девушки, после очередной волны возмущения соседей, владелец «Волги» перегоняет автомобиль в другой двор, убирает из салона авто животных. Но не на долго. В тот день на призыв о помощи откликнулись сотрудники МЧС, но они отказались открывать машину, так как это частная собственность. Спасатели провели беседу с владельцем автомобиля и после этого кошки исчезли. По некоторым данным машину ночью отворили неравнодушные бердчане и передали их жителю Бердска Роману, который отправил их на передержку в свой подвал. Но в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» он отрицал, что взял на содержание животных.

— Кошки находятся на передержке у другого человека, его контакты дать не могу. Зачем поднимать эту тему, ведь животные и так натерпелись, — резюмировал Роман.

Стоит отметить, что в управлении гражданской защиты Бердск и бердского ПСО «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что им не поступали звонки от соседей дома с просьбой о спасении кошек. Достоверная судьба животных неизвестна, но зоозащитники готовы пристроить котят-подростков в любящие и заботливые руки.

— есть такие люди, которые видят животное, хотят ему помочь, но не знают как. Вот это я называю «больная любовь», когда ты собираешь животных, но не знаешь, что с ними делать. В первую очередь живущих на улице животных нужно показывать ветеринару, а после — искать ему новых владельцев, — считает Зоя Букаринова.