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Наибольший дефицит храмов в России обнаружила РПЦ в Новосибирской области

На один храм в регионе приходится 25 тыс. человек. А среднероссийский показатель сегодня – 5540 человек на одну церковь.

27.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Наибольший дефицит храмов в России обнаружила РПЦ в Новосибирской области

Мало храмов

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, ссылаясь на телеграмм-канал Prichod.ru, сообщает, что наибольший дефицит храмов в РПЦ наблюдается в Новосибирской епархии.

Здесь на один храм приходится 25 тысяч человек. Даже в епархии Москвы этот показатель меньше – 16 тысяч на храм. В Санкт-Петербурге – 14,5 тысяч. А среднероссийский показатель сегодня – 5540 человек на один храм. И это – не считая ту часть населения страны, которая традиционно относится к другим религиям. Авторы исследования замечают: «Это данные только по тем храмам, где литургия совершается не менее раза в месяц. Если же считать храмы, где литургия служится не реже раза в неделю, то ситуация намного грустнее».

Новосибирская епархия входит в состав Новосибирской митрополии и включает в себя три благочиннических округа: Новосибирский городской, Новосибирский сельский и Колыванский. Кафедральные соборы Новосибирской епархии: Вознесенский собор в Новосибирске и Преображенский собор в Бердске.


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