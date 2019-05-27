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220 млн рублей показал доход за 2018 год глава РЖД

В 2017 году доход Олега Белозерова составил 180,5 млн рублей. В основном, это зарплата и немного — вклады в банки.

27.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
220 млн рублей показал доход за 2018 год глава РЖД

РЖД везде, даже в Бердске

Доход гендиректора — председателя правления РЖД Олега Белозерова за 2018 год составил более 220 млн рублей, следует из данных на сайте компании. Как пояснили в пресс-службе, рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за успехи в работе.

«Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (191 654 831,20 рубля) и дохода от вкладов в банках», — говорится в комментарии пресс-службы РЖД.

В 2017 году доход Белозерова составил 180,5 млн рублей.

Отмечается, что руководитель компании не владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Жена главы РЖД, как следует из материалов на сайте, в 2018 году заработала более 18,2 млн рублей. Эта сумма также сложилась из доходов по основному месту работы и от вкладов в банке и ценных бумаг. При этом супруга Белозерова владеет московской квартирой площадью 193 кв. м и машино-местом площадью 14,4 кв. м, а также тремя автомобилями — «ГАЗ М-21», «ГАЗ-21И» и Range Rover.

У дочери Белозеровых в безвозмездном пользовании находится московская квартира, площадь которой составляет 193 кв. м.

Рост доходов
Как пояснили в пресс-службе РЖД, рост доходов Белозерова обусловлен положительными итогами работы компании в 2018 году. «По результатам 2018 г. выполнены все основные показатели KPI (утверждаются советом директоров), в соответствии с которыми определяется размер премирования топ-менеджеров компании», — уточнили в РЖД.

Так, в прошлом году был достигнут абсолютный рекорд грузооборота — 3,3 трлн тонно-километров, что на 2,5% превышает пиковое значение 1988 года. По отношению к 2017 году рост составил 4%. Погрузка увеличилась на 2,2%, почти до 1,3 млрд тонн, также РЖД перевезли рекордное за последние десять лет число пассажиров — около 1,16 млрд (на 3,5% больше, чем в 2017 году).

«Значимые результаты были достигнуты в области производительности труда, которая в 2018 г. выросла на 6,8%, при этом в течение года четырежды была проиндексирована заработная плата железнодорожников», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, как напомнили в РЖД, чистая прибыль компании по РСБУ выросла на 0,9 млрд рублей, до 18,4 млрд. «Затраты были оптимизированы на 44 млрд руб., рост удельной себестоимости перевозок был удержан на уровне всего 0,9%, что существенно ниже инфляции за этот период», — заключили в компании.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Местный

    *LOL* Кому на Руси жить хорошо ?

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