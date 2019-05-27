Горячую воду отключили до 9 июня в Микрорайоне Бердска

В понедельник, 27 мая, в Микрорайоне Бердска отключили горячую воду согласно графику, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Сети котельной «Новой» (бывшая бэмзовская) начались гидравлические испытания.

Горячей воды в микрорайоновских домах не будет, предположительно, до 9 июня. Но, по словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, испытания могут завершиться раньше.

В центре города горячее водоснабжение восстановили в два приема — сначала по сетям от котельной «Вега», затем — от частной котельной ТГК-1. Но несколько домов в районе ул. Спортивной остаются пока без воды — обнаружили дефекты на сетях во время повышения давления.

Проблем с теплосетями от котельной «Озерной», которую тоже отключали на время испытаний, не возникло.