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Ужесточить правила призыва и ставить под сомнение диагнозы хочет Минобороны

Освобождения от срочной службы по здоровью будут перепроверять каждую весну и осень. Эксперты опасаются, что усложнится жизнь молодых людей с серьезными диагнозами вплоть до инвалидности.

27.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ужесточить правила призыва и ставить под сомнение диагнозы хочет Минобороны

Военкомат Бердска

Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании. Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки. Эксперты, впрочем, опасаются, что усложнится и жизнь молодых людей с серьезными диагнозами вплоть до инвалидности.

Весна, врачи
Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения будут внесены и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ». Они существенно расширяют полномочия призывных комиссий — у них появляется возможность контролировать ранее вынесенные медицинские заключения, рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

В случае принятия поправок военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование.
— Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно, — рассказывает эксперт.

Законопроект вносит еще одно важное изменение: понятие «осмотр» меняется на «освидетельствование».
— Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе, — пояснил Олег Жердев.

Взятка как диагноз
Новые поправки позволят бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождали призывников от прохождения военной службы. Юридически доказать ложный диагноз сложно, но теперь у комиссии появится инструмент, который позволит проверить его и отменить.

— По новому закону получается, что медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз, — отметил Олег Жердев. — Поэтому важно соблюсти баланс — не задергать потенциальных призывников, это не должно превратиться в охоту на ведьм.

Правило о регулярном переосвидетельствовании касается только тех призывников, у которых есть надежда на выздоровление, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев. Молодые люди с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью освобождаются от службы раз и навсегда, но не исключено, что где-то бюрократы будут игнорировать это правило, добавил он.
— И раньше бывали случаи, когда людей без руки или ноги заставляли каждые три года проходить медкомиссию, — сказал Александр Перенджиев. — Это явное злоупотребление, такие случаи необходимо пресекать.

В то же время возникнет возможность пересмотреть степень годности тех, кто хочет служить, отмечает Олег Жердев. В практике адвокатов было немало случаев, когда призывник был признан лишь ограниченно годным, хотя сам рвался в войска.

Схожую причину появления законопроекта назвали и источники в военном ведомстве. Речь об увеличении числа абитуриентов военных вузов, которые ранее не могли поступить из-за ограничений по здоровью. В первую очередь речь идет о будущих профессиональных сержантах, которых готовят на факультетах среднего профобразования ряда военных училищ.

Военная экономия
Согласно новым правилам призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». В результате юноша либо будет вылечен и призван, либо, если болезнь хроническая, освобожден от службы.

— Раньше призывники направлялись или в военный госпиталь, или гражданскую поликлинику/больницу, — рассказал Олег Жердев. — Теперь будет определен перечень медицинских организаций, куда комиссии смогут направить призывника. Это позволит экономить деньги Минобороны и разгрузить госпитали военного ведомства.

Новые правила повысят точность принятия решений и в конечном итоге положительно скажутся на системе комплектации, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Если современная медицина располагает ресурсами, чтобы усиленно проверить призывника или кандидата на поступление в военное училище, в этом нет ничего плохого, — сказал Владислав Шурыгин «Известиям». — Раньше медкомиссии при военкоматах были настоящим камнем преткновения. Они были очагом коррупции. Одни давали взятки, чтобы идти в армию, другие — чтобы не идти.

Точное число призывников, освобождаемых от службы по состоянию здоровья в последние годы, в Минобороны не называют, однако военные оценивали долю не годных к строевой примерно в 30%. Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни. В последние годы у призывного контингента растет число случаев сахарного диабета.

Согласно указу президента от 30 марта 2019 года в ходе весеннего призыва должны быть призваны на военную службу 135 тыс. человек. В прошлом году весной в строй встали 128 тыс. человек и 132,5 тыс. осенью. С 2015 года, когда число призывников и контрактников в вооруженных силах сравнялось, доля последних неуклонно растет.

Источник: Известия


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