«Бронзу» завоевали российские хоккеисты на чемпионате мира

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира в Словакии.

Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу финнов, в составе которых отличились Марко Анттила (23, 43) и Харри Песонен (56). У канадцев шайбу забросил Ши Теодор (11).

Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золото чемпионата мира. Ранее финны становились чемпионами в 1995 и 2011 году.

Сборная России на турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место чехов после серии буллитов со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Источник: rsport.ria.ru