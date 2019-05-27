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«Бронзу» завоевали российские хоккеисты на чемпионате мира

Сборная Финляндии в третий раз в истории стала чемпионом.

27.05.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Бронзу завоевали российские хоккеисты на чемпионате мира

Турнир прошел в Словакии

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира в Словакии.

Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу финнов, в составе которых отличились Марко Анттила (23, 43) и Харри Песонен (56). У канадцев шайбу забросил Ши Теодор (11).

Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золото чемпионата мира. Ранее финны становились чемпионами в 1995 и 2011 году.

Сборная России на турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место чехов после серии буллитов со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Источник: rsport.ria.ru


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Жаль что слили канадцем конечно.
    Но все равно молодцы.

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  2. Аноним

    НВР Ни-ка-ких! Финнов мог остановить только Сталин! :-D

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    • Аноним

      Он тоже не смог. Потери были на одного финна 10 советских. Умеют они работать в команде и индивидуально тоже. А еще не бухают и занимаются спортом.

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