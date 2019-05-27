Бойцам Росгвардии запретили выезд в отпуск в 237 стран из Новосибирска

Копия распоряжения, подписанного начальником Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области» полковником полиции Ровшаном Курбановым, появилась в паблике «Омбудсмен полиции».

Документ утверждает перечень стран, в которых военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих и сотрудников войск нацгвардии в период их отпусков.

В список разрешенных вошли Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

В Управлении Сибирского округа войск нацгвардии РБК Новосибирск подтвердили подлинность документа.

В требовании Курбанова указано, что при рассмотрении рапортов на отпуск следует руководствоваться перечнем, а посещение третьих стран, не указанных в решении о временном ограничении права сотрудника на выезд из РФ, запрещается. Таким образом, выходит, что отпуск служащих новосибирской Росгвардии в 237 странах, за исключением 14 упомянутых, запрещен.

Новосибирский юрист Екатерина Семенова пояснила РБК Новосибирск, что опубликованный документ имеет статус локального нормативного акта новосибирской Росгвардии. «При этом, положения в таких актах не могут противоречить законодательству РФ и положениям конституции, в данном случае, закону 114-ФЗ о порядке выезда и въезда в РФ» — констатировала Семенова.

В законе указано, что выезд может быть ограничен для служащих, имеющих допуск к гостайне, либо если они лично упомянуты в заключении Межведомственной комиссии по защите гостайны.

«Предположить, что абсолютно все служащие Росгвардии имеют доступ к гостайне — абсурд, — рассуждает юрист. — Ситуация выглядит так: пункт о запрете выезда в ряд стран упомянут не в приказе, а в инструктаже, которые служащий должен подписать. Это означает, что выезд не запрещают, но служащий сам на себя накладывает запрет и с этим соглашается. Не подписать инструктаж служащие не могут, а оспаривать такой акт мало кто решается».

Пункт о странах, которые отнесены к регионам с благоприятной обстановкой, обеспечивающей безопасное пребывание, Семенова также оценила как не соответствующий законодательству, так как в законах нет четких критериев отнесения региона к благоприятным или неблагоприятным.

Администратор правозащитного паблика «Омбудсмен полиции», майор полиции в отставке, Владимир Воронцов пояснил РБК Новосибирск, что сейчас в Верховном суде слушается подобное дело по оспариванию нормативного правового акта, ограничивающего выезд за рубеж сотрудников ОВД и федеральных гражданских служащих и работников системы МВД, но решение пока не вынесено.

В комментарии Управления Сибирского округа войск национальной гвардии, направленном в адрес РБК Новосибирск, указано, что требования, руководствоваться указанным перечнем носят рекомендательный характер и «направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей». По замечанию Воронцова, понятия «требование руководствоваться» и «носит рекомендательный характер» являются взаимоисключающими, так как требование является обязательным для исполнения.

Источник: РБК