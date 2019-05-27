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Бойцам Росгвардии запретили выезд в отпуск в 237 стран из Новосибирска

В список разрешенных вошли Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

27.05.2019 Один комментарий
 
Бойцам Росгвардии запретили выезд в отпуск в 237 стран из Новосибирска

Росгвардейцы Бердска первыми прибывают на место происшествия

Копия распоряжения, подписанного начальником Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области» полковником полиции Ровшаном Курбановым, появилась в паблике «Омбудсмен полиции».

Документ утверждает перечень стран, в которых военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих и сотрудников войск нацгвардии в период их отпусков.

В список разрешенных вошли Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

В Управлении Сибирского округа войск нацгвардии РБК Новосибирск подтвердили подлинность документа.

В требовании Курбанова указано, что при рассмотрении рапортов на отпуск следует руководствоваться перечнем, а посещение третьих стран, не указанных в решении о временном ограничении права сотрудника на выезд из РФ, запрещается. Таким образом, выходит, что отпуск служащих новосибирской Росгвардии в 237 странах, за исключением 14 упомянутых, запрещен.

Новосибирский юрист Екатерина Семенова пояснила РБК Новосибирск, что опубликованный документ имеет статус локального нормативного акта новосибирской Росгвардии. «При этом, положения в таких актах не могут противоречить законодательству РФ и положениям конституции, в данном случае, закону 114-ФЗ о порядке выезда и въезда в РФ» — констатировала Семенова.

В законе указано, что выезд может быть ограничен для служащих, имеющих допуск к гостайне, либо если они лично упомянуты в заключении Межведомственной комиссии по защите гостайны.

«Предположить, что абсолютно все служащие Росгвардии имеют доступ к гостайне — абсурд, — рассуждает юрист. — Ситуация выглядит так: пункт о запрете выезда в ряд стран упомянут не в приказе, а в инструктаже, которые служащий должен подписать. Это означает, что выезд не запрещают, но служащий сам на себя накладывает запрет и с этим соглашается. Не подписать инструктаж служащие не могут, а оспаривать такой акт мало кто решается».

Пункт о странах, которые отнесены к регионам с благоприятной обстановкой, обеспечивающей безопасное пребывание, Семенова также оценила как не соответствующий законодательству, так как в законах нет четких критериев отнесения региона к благоприятным или неблагоприятным.

Администратор правозащитного паблика «Омбудсмен полиции», майор полиции в отставке, Владимир Воронцов пояснил РБК Новосибирск, что сейчас в Верховном суде слушается подобное дело по оспариванию нормативного правового акта, ограничивающего выезд за рубеж сотрудников ОВД и федеральных гражданских служащих и работников системы МВД, но решение пока не вынесено.

В комментарии Управления Сибирского округа войск национальной гвардии, направленном в адрес РБК Новосибирск, указано, что требования, руководствоваться указанным перечнем носят рекомендательный характер и «направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей». По замечанию Воронцова, понятия «требование руководствоваться» и «носит рекомендательный характер» являются взаимоисключающими, так как требование является обязательным для исполнения.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дурдом конечно)) Но видимо чтобы злее были.

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