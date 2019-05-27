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Скандинавская ходьба и цигун покорили жителей Бердска

Областной фестиваль северной ходьбы прошел на бердской базе «Метелица». Здесь и на стадионе школы №5 проходят бесплатные занятия.

27.05.2019 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Скандинавская ходьба и цигун покорили жителей Бердска

Последователей скандинавской ходьбы в Бердске становится все больше

25 мая на лыжной базе «Метелица» бердский «Спортоград» при поддержке РО РФСХ Новосибирской области провёл областной фестиваль северной (скандинавской) ходьбы. В начале мероприятия бердчанам и гостям  города Сергей Заковряжный продемонстрировал оздоровительную гимнастику с элементами «цигун», которая, в рамках развития гимнастики в парках, уже с июня будет проводиться на стадионе школы №5 для всех желающих.

После завораживающего выступления Сергея с командой «Здоровье для всех», участники фестиваля разделились на небольшие группы для обучения правильной технике ходьбы. Сертифицированные инструкторы из Новосибирска под руководством председателя РО РФСХ Галины Климук провели мастер-класс. Помимо этого в качестве инструктора на мероприятие приехал Анатолия Соколовский, руководитель школы северной ходьбы из города Северска Томской области и его жена Елена.

В завершение фестиваля прошедшие мастер-класс получили диплом участника и отведали фирменный чай. Надо отметить, что на это мероприятия также пришли ребята из группы адаптивной физической культуры инструктора Ларисы Загородневой, пройдя, наравне со всеми обучение технике северной ходьбы.

В Бердске под руководством инструктора МБУ «Спортоград» Марии Трескиной проходят бесплатные занятия по скандинавской ходьбе: среда в 19.30 и воскресенье в 9.00 на «Метелице» (ул. Ленина, 2г), суббота в 8.00 стадион школы №5.


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