Трупы сгоревших детей 8-и месяцев, 2-х и 3-х лет нашли после пожара в Новосибирской области

Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Венгеровском районе Новосибирской области, где погибли трое малолетних детей, сообщили поздним вечером в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

26 мая около 20 часов в одной из квартир 2-квартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка, произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста 8 месяцев, 2 и 3 года.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также осуществляются иные следственные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшей трагедии.

По информации регионального управления МЧС, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена крыша и стены по всей площади внутри дома, мебель и имущество. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.