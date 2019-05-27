КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ую в центре города! 89139286756 Людмила
Продам 3-ую квартиру в центре! 89139286756 Людмила
продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Забил до смерти совковой лопатой собутыльника в СНТ «Цветущая Сибирь» житель Новосибирска

Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем и пообещал покорить мир

Трупы сгоревших детей 8-и месяцев, 2-х и 3-х лет нашли после пожара в Новосибирской области

Кошачью тюрьму устроил в старой «Волге» житель Бердска

Шторм: Сорвало лист металлопрофиля с крыши 5-этажки на тротуар в Бердске

Из-за вечеринки выпускников в полицейской форме и огнетушителями увольняется директор школы во Владивостоке

Даже самая маленькая пенсия с 26 мая будет выше прожиточного минимума

Россия сыграет с Чехией на чемпионате мира по хоккею за третье место

Мозг в холодильнике: когда оживут замороженные люди

Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Трупы сгоревших детей 8-и месяцев, 2-х и 3-х лет нашли после пожара в Новосибирской области

Трагедия произошла в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района. СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

27.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Трупы сгоревших детей 8 и месяцев, 2 х и 3 х лет нашли после пожара в Новосибирской области

Пожар уничтожил дом и маленьких детей

Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Венгеровском районе Новосибирской области, где погибли трое малолетних детей, сообщили поздним вечером в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

26 мая около 20 часов в одной из квартир 2-квартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка, произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста 8 месяцев, 2 и 3 года.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также осуществляются иные следственные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшей трагедии.

По информации регионального управления МЧС, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена крыша и стены по всей площади внутри дома, мебель и имущество. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Забил до смерти совковой лопатой собутыльника в СНТ «Цветущая Сибирь» житель Новосибирска Почему не строят вокзал? Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем и пообещал покорить мир

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика