Забил до смерти совковой лопатой собутыльника в СНТ «Цветущая Сибирь» житель Новосибирска

В Новосибирске раскрыто особо тяжкое преступление, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Следственным отделом по Кировскому району Новосибирск регионального управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый, находясь в дневное время суток в одном из домов СНТ «Цветущая Сибирь», после совместного распития спиртных напитков и возникшей между ним и 53-летним потерпевшим ссоры, нанес по телу потерпевшего множественные удары ногами и совковой лопатой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Во ходе проведенных совместных следственно-оперативных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками отдела полиции №8 Кировский Управления МВД России по Новосибирску установлена причастность 33-летнего подозреваемого в совершении преступления, ему предъявлено обвинение. Обвиняемый дал следствию признательные показания. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.