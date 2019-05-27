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Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем и пообещал покорить мир

Президент пообещал талантливым украинцам возможность реализовывать свои инициативы в родной стране. Заявления прозвучали в связи со 130-летним юбилеем русского авиаконструктора Игоря Сикорского.

27.05.2019 Фото: president.gov.ua Нет комментариев
 
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем и пообещал покорить мир

Инаугурация Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира». Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook в день 130-летнего юбилея со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.

Зеленский назвал Сикорского знаменитым украинцем, напомнив, что тот родился в Киеве. Глава государства сообщил, что Украина ежегодно дает миру новые таланты, передает РБК.

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.

Игорь Сикорский родился в 1889 году в Киеве. Учился в петербургском Морском училище и Киевском политехнический институте. В 1919 году эмигрировал в США, где создал компанию Sikorsky Aircraft. Является создателем первых в мире четырехмоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана, первого в мире серийного вертолета R-4 и других летательных аппаратов.

Ну Украине имя Сикорского носит Киевский политехнический институт, который авиаконструктор окончил в 1912 году. Также его имя носит аэропорт Киева Жуляны.


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