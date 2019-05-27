Розыск: Пропали без вести 1390 российских детей в 2019 году

25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Согласно данным МВД России, в 2018 году (с учетом пропавших в предыдущие годы) разыскивалось 6440 несовершеннолетних, что на 19,2 % меньше, чем в 2017 году. В том числе разыскивалось 2238 малолетних детей (на 18,6 % меньше, чем в 2017 году). Самовольно ушли из семей 4043 ребенка (на 14.2% меньше предыдущего года), из детских учреждений – 2109 детей. Найдено из общего числа разыскиваемых несовершеннолетних 5190 детей, в том числе 1771 малолетних, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим.

По данным МВД России с января по март 2019 года разыскивалось 1390 несовершеннолетних (на 44% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), в том числе 483 малолетних (в возрасте до 14 лет) ребёнка. На данный момент найдено 255 несовершеннолетних, в том числе 53 малолетних ребенка. Самовольно ушли из семей 488 несовершеннолетних, удалось разыскать 317 детей. Также 419 несовершеннолетних самовольно покинули детские учреждения, разысканы 282 ребенка.

Подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям за 2018 год получили 1304 заявки на участие в розыске несовершеннолетних, 916 детей найдено живыми. С января по март 2019 года подразделения центра получили 142 заявки на участие в розыске детей, 139 детей

В большинстве случаев силами правоохранительных органов и при активном участии волонтерских организаций пропавшего удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если же за это время установить местонахождения пропавшего не удается, человека объявляют в розыск.

Самая частая причина пропажи детей в России – самовольный уход из дома или детских учреждений. Оставшиеся 10% связаны с преступными или насильственными действиями в отношении детей и несчастными случаями.

Подавляющее большинство пропавших детей возвращаются сами либо их находят спасатели или поисковые отряды. Большая часть детей пропадает в городской среде. По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в безлюдной местности ежегодно пропадают порядка 500 детей.

«Главное в вопросах поиска детей – это оперативность. Каждая потерянная

минута – неоправданный риск для ребенка. Для нас очень важно добиться того, чтобы процесс поиска пропавших детей был максимально простым и определенным. Поэтому мы поддерживаем региональные поисково-спасательные отряды, обучаем волонтеров и оснащаем их современным оборудованием и техническими средствами», — рассказала председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская.

Обучение волонтеров

Одна из основных задач Национального центра — обучение и подготовка волонтеров-участников поисково-спасательных операций. В 2018 году в Чеченской республике Национальным центром открыт уникальный общероссийский учебный центр для волонтеров на базе Российского университета спецназа (РУС). В августе 2018 года в Чечне прошли обучение поиску пропавших детей 37 волонтеров из регионов России.

Весной 2019 года прошли масштабные учения для волонтеров подразделений Национального центра в Дальневосточном Федеральном округе в г. Хабаровск. В учениях приняло участие 45 волонтеров из 8 регионов Дальнего Востока.

В июле 2019 года Национальный центр планирует проведение Учений подразделений центра в Сибирском федеральном округе в Красноярске.

Памятные акции

Территориальные подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям проведут 25 мая памятные акции по всей стране.

Так, в городском парке Липецка 25 мая волонтеры, сотрудники МЧС и полиции проведут семинар о мерах, которые необходимо предпринимать для безопасности детей, будут работать интерактивные площадки и состоится выступление детских творческих коллективов. Будет организована запись добровольцев в ряды волонтёров.

В центре Омска появятся тематические площадки правоохранителей и спасателей, состоится тренинг «Первая помощь». Для детей будут организованы конкурсы и квесты, а также фестиваль воздушных шаров и мыльных пузырей.

Мурманское подразделение Национального центра приурочило к Международному дню пропавших детей конкурс детских рисунков на тему «Правила безопасности детей».

В Красноярске вновь будут высажены деревья на Аллее памяти пропавших детей Красноярского края.

Также во многих российских городах пройдет ежегодная акция «Освети дорогу домой». На улицах городов волонтеры зажгут множество свечей, которые символически осветят пропавшим детям дорогу домой, где всегда надеются на их возвращение. Организаторами акции являются Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям при участии поисково-спасательных отрядов и общественных организаций. В акции могут принять участие все желающие, даже находясь дома. Достаточно зажечь свечу в память о пропавших детях. В социальных сетях будет запущен хэштег #осветидорогудомой для размещения фотографий зажженных свечей.