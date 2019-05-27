Медведев приказал улучшить жизнь психически больных пациентов
На химиотерапию поедет больная раком мама двоих детей из Бердска
Трибунал ООН требует от России освободить задержанных украинских моряков
Вернуть статус супердержавы времен СССР хотят для России ее граждане
Принимать стеклянные бутылки обяжут торговые сети в России
Мешает спать ночной ремонт дороги на ул. Лунной жителям Бердска
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
СМИ: Патриарх Кирилл поднял роскошь своей жизни на недосягаемую высоту
Санитары психбольницы избили школьника в Москве
Дешевле без «Экологии-Новосибирск» вывозят мусор дачники Бердска
Это прорыв !
1 1