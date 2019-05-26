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Ухоженный йоркширский терьер бегает возле ЦГБ

Собака напугана и в руки не идет.

26.05.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Мария:
-В районе ЦГБ бегает ухоженный, стриженный йоркширский терьер! Очень напуган, в руки не идёт!!!


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