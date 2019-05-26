Шторм: Сорвало лист металлопрофиля с крыши 5-этажки на тротуар в Бердске

Утром в воскресенье, 26 мая, с крыши 5-этажного дома №1 по ул. Кутузова в Бердске слетел металлический лист. Звено металлопрофиля сорвало порывом ветра. Он упал на тротуар за домом. До дороги лист не долетел, воткнувшись в газон и рухнув поперек пешеходной дорожки.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Кронидовна, старожил 5-этажки, сейчас на их доме ремонтируют крышу — в рамках капремонта по программе Фонда модернизации ЖКХ полностью меняют кровлю. Это подтвердили и в Единой дежурно-диспетчерской службе Бердска.

— Там ремонтируют крушу. Лежала пачка листов не закрепленных. Один отлетел, когда ветер дунул. Его уже давно на место поставили. Я управляющую компанию сразу поставила в известность. Рабочие зашли и все сделали, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу.

Галина Кронидовна сама видела валяющийся за домом лист. По ее словам, сначала металлопрофиль лежал поперек тротуара, потом его на газон положили. И он очень быстро исчез. 88-летняя бывшая учительница, высаживавшая цветы на клумбе возле подъезда, не поленилась обойти дом далеко со всех сторон, чтобы определить, в каком месте продырявилась крыша. Оказалось, что дыр нет — все ровно и гладко.

— Нам только-только постелили новую кровлю. Ее еще не сдали. Сдадут до 1 июля, — рассказала Галина Кронидовна, живущая в доме №1 на ул. Кутузова с момента его постройки, с 1966 года. — Скорее всего, не закрепили лист. Я по телевизору посмотрела — скорость ветра 8 метров в секунду. Это же не ураган.

Она отметила, что немедленно позвонила в горадминистрацию, когда увидела сорванный лист, оттуда ей вскоре перезвонили и сказали, что передали информацию управляющей компании «Вымпел-Сервис», которая обслуживает 5-этажку. Галина Кранидовна собирается в понедельник позвонить директору УК и выяснить, почему листы летают, угрожая прохожим и автомобилям, припаркованным за домом.

Между тем, на крыше видны деревянные конструкции, свидетельствующие о том, что ремонт кровли еще идет.

Автор видео Анастасия Солодкова