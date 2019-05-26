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Фото: это Россия, детка! Как идет реконструкция ул.Лунной

…на фото видно, что бордюры со стороны дома 14 выходят между кустов, совсем не там, где тротуар…

26.05.2019 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал  Алексей:

Здравствуйте! На ул. Лунной идет реконструкция дороги, меняют покрытие, устанавливают поребрики…
…напротив д.14 по данной улице, у расчетной кассы убрали парковку, считаю, это не правильным решением, вопрос к тем, кто делал проект: они из кабинета выходили, видели в живую это место и вообще мнение людей как-то учитывается? Так же у меня вопрос по пешеходному переходу, бордюры в районе пеш.перехода занизили друг напротив друга, а тротуар, по которому люди ходят уже 30 лет, остался в стороне (это по стороне д.14), вот и вопрос нам сделают тротуар в новом месте или мы будем фотографировать это и выкладывать в соц. сети с надписью «это Россия детка»???
…раньше пеш.переход был немного под углом и выходи на тротуар к д.14…
…на фото видно, что бордюры со стороны дома 14 выходят между кустов, совсем не там, где тротуар…
не хотелось бы, чтоб появилась нелепая ошибка и деньги были потрачены в пустую!
С уважением, Алексей!

Фото: это Россия, детка! Как идет реконструкция ул.Лунной Фото: это Россия, детка! Как идет реконструкция ул.Лунной


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(7) Комментариев

  1. Головачь Лена

    Наивный. Власть о людях не заботится

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  2. Аноним

    Объявление для Алексея : В связи с энергетическим кризисом в стране и обнищанием населения в перспективе мэрия планирует сделать улицу Лунную экологически чистой, пересадив население на велосипедный транспорт, для которого больших стоянок не требуется. В дальнейшие планы входит экологизация всего города.
    *CRAZY*

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  3. Аноним

    Чтобы не было трындежу, делай всё по черти жу.(строитель)
    А кто эти чертижи чертит похожие на чети чё, сам там не живет, по тротуару не ходит и в авто ехает на заднем сидении, ему на парковку плевать до чёртиков .
    Лишь бы у администрации парковку не убрали и кресло в кабинете. :(

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  4. Аноним

    Где парковки?

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  5. Новый мэр

    Нэрусские работают,насяльника сказал тут дэлать.

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  6. Аноним

    если присмотреться, то можно заметить бордюры с обеих сторон дороги — там запланирован переход. Этот переход теперь делают по правилам, с учётом перекрёстка. То, где 30 лет ходили люди, следует менять, деревца убирать, прокладывать пешеходную дорожку в новом месте. =)

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