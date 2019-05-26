Фото: это Россия, детка! Как идет реконструкция ул.Лунной

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Наивный. Власть о людях не заботится
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Объявление для Алексея : В связи с энергетическим кризисом в стране и обнищанием населения в перспективе мэрия планирует сделать улицу Лунную экологически чистой, пересадив население на велосипедный транспорт, для которого больших стоянок не требуется. В дальнейшие планы входит экологизация всего города.
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Чтобы не было трындежу, делай всё по черти жу.(строитель)
А кто эти чертижи чертит похожие на чети чё, сам там не живет, по тротуару не ходит и в авто ехает на заднем сидении, ему на парковку плевать до чёртиков .
Лишь бы у администрации парковку не убрали и кресло в кабинете.
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Где парковки?
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За блестящим забором. Въезд со двора.))
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Нэрусские работают,насяльника сказал тут дэлать.
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если присмотреться, то можно заметить бордюры с обеих сторон дороги — там запланирован переход. Этот переход теперь делают по правилам, с учётом перекрёстка. То, где 30 лет ходили люди, следует менять, деревца убирать, прокладывать пешеходную дорожку в новом месте.
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