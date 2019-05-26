Фото: это Россия, детка! Как идет реконструкция ул.Лунной

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Здравствуйте! На ул. Лунной идет реконструкция дороги, меняют покрытие, устанавливают поребрики…

…напротив д.14 по данной улице, у расчетной кассы убрали парковку, считаю, это не правильным решением, вопрос к тем, кто делал проект: они из кабинета выходили, видели в живую это место и вообще мнение людей как-то учитывается? Так же у меня вопрос по пешеходному переходу, бордюры в районе пеш.перехода занизили друг напротив друга, а тротуар, по которому люди ходят уже 30 лет, остался в стороне (это по стороне д.14), вот и вопрос нам сделают тротуар в новом месте или мы будем фотографировать это и выкладывать в соц. сети с надписью «это Россия детка»???

…раньше пеш.переход был немного под углом и выходи на тротуар к д.14…

…на фото видно, что бордюры со стороны дома 14 выходят между кустов, совсем не там, где тротуар…

не хотелось бы, чтоб появилась нелепая ошибка и деньги были потрачены в пустую!

С уважением, Алексей!