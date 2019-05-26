С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, пишет РГ.
Этот документ — логическое продолжение принятого в апреле закона, по которому пенсии ниже прожиточного минимума должны индексироваться по новым правилам (Федеральный закон от 01.04.2019 N 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Напомним, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначается социальная доплата, которая «дотягивает» ее до ПМ.
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и туже сумму.
В связи с этим Минтруд уточнил в приказе порядок расчета федеральной социальной доплаты по новым требованиям.
Сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру ПМ. А уже потом — индексируется. Таким образом, доход пенсионера с маленькой пенсией в любом случае после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.
По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума, с января этого года. В мае начались выплаты пересчитанных с начала года пенсий. По закону эта работа должна завершиться к июлю.
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Даже самая маленькая пенсия с 26 мая будет выше прожиточного минимума депутата ГД РФ
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т. е. можно было не работать и получать столько же сколько получает с трудовым стажем 30-40 лет?
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Прямым текстом, даже не намекают, а советуют.
Видите россияне, как это будет выглядеть, не волнуйтесь и сильно не переживайте, если мы вас лишили работы своими реформами.
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А работающему пенсионеру как считать будут???
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Так как,не цензурные комментарии не публикуются,то и прокомментировать эту дискриминацию,не представляется возможным.
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У меня пенсия ниже ПМ, а соц. Доплата не положена, т. к. есть ЕДВ, поэтому пенсия как была 7500, так и осталась, ПМ в Московской области 9908 р. Никаких доплат не было и видимо не будет(((
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У меня 8300 и еду и никакой доплаты.И индексация с 8300,а не соседней пенсии .
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Т9 виновата.Пенсия и еду и нет н какой доплаты.
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