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Даже самая маленькая пенсия с 26 мая будет выше прожиточного минимума

Сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру ПМ. А уже потом — индексируется.

26.05.2019 Фото: pixabay 8 коммент.
 
Даже самая маленькая пенсия с 26 мая будет выше прожиточного минимума

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, пишет РГ.

Этот документ — логическое продолжение принятого в апреле закона, по которому пенсии ниже прожиточного минимума должны индексироваться по новым правилам (Федеральный закон от 01.04.2019 N 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Напомним, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначается социальная доплата, которая «дотягивает» ее до ПМ.

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и туже сумму.

В связи с этим Минтруд уточнил в приказе порядок расчета федеральной социальной доплаты по новым требованиям.
Сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру ПМ. А уже потом — индексируется. Таким образом, доход пенсионера с маленькой пенсией в любом случае после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума, с января этого года. В мае начались выплаты пересчитанных с начала года пенсий. По закону эта работа должна завершиться к июлю.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Даже самая маленькая пенсия с 26 мая будет выше прожиточного минимума депутата ГД РФ :-D

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  2. Местный

    т. е. можно было не работать и получать столько же сколько получает с трудовым стажем 30-40 лет?

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    • Аноним

      Прямым текстом, даже не намекают, а советуют.
      Видите россияне, как это будет выглядеть, не волнуйтесь и сильно не переживайте, если мы вас лишили работы своими реформами. ;)

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  3. пенсионер

    Так как,не цензурные комментарии не публикуются,то и прокомментировать эту дискриминацию,не представляется возможным.

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  4. Аноним

    У меня пенсия ниже ПМ, а соц. Доплата не положена, т. к. есть ЕДВ, поэтому пенсия как была 7500, так и осталась, ПМ в Московской области 9908 р. Никаких доплат не было и видимо не будет(((

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