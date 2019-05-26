Даже самая маленькая пенсия с 26 мая будет выше прожиточного минимума

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, пишет РГ.

Этот документ — логическое продолжение принятого в апреле закона, по которому пенсии ниже прожиточного минимума должны индексироваться по новым правилам (Федеральный закон от 01.04.2019 N 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).

Напомним, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначается социальная доплата, которая «дотягивает» ее до ПМ.

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. В итоге, несмотря на формальное увеличение, на руки человек мог получать до и после индексации одну и туже сумму.

В связи с этим Минтруд уточнил в приказе порядок расчета федеральной социальной доплаты по новым требованиям.

Сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру ПМ. А уже потом — индексируется. Таким образом, доход пенсионера с маленькой пенсией в любом случае после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему.

По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума, с января этого года. В мае начались выплаты пересчитанных с начала года пенсий. По закону эта работа должна завершиться к июлю.