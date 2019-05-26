Мозг в холодильнике: когда оживут замороженные люди

Крионика — технология охлаждения умерших людей и животных до сверхнизких температур. Технологии воскрешения после разморозки организма пока не существует. Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы. Тем не менее число людей, желающих заморозить после смерти себя, своих близких и домашних любимцев, продолжает расти. Кто решается на такую процедуру, во сколько она обходится и какие на данный момент есть перспективы воскрешения замороженных организмов — разбирались «Известия».

Число замороженных и хранящихся в специальных условиях пациентов в наши дни уже превысило 400 человек. Еще несколько тысяч заключили договор, в соответствии с которым их должны заморозить после смерти. Две самые крупные в мире компании, предоставляющие услуги криоконсервации, находятся в США, это Cryonics Institute (CI) и Alcor Life Extension Foundation.

В Alcor находится самый первый из добровольно замороженных людей — профессор психологии Калифорнийского университета Джеймс Бедфорд. 73-летнего пациента, страдающего неизлечимым раком почек с метастазами в легких, заморозили 12 января 1967 года, спустя несколько часов после установления факта физической смерти.

К 30 апреля 2019 года в Alcor было зарегистрировано 168 уже замороженных криопациентов и 1256 членов организации — тех, кто только заключил с компанией договор. В CI к марту 2019 года на криосохранении находились 174 человека и 168 животных, а также были зарегистрированы 1594 члена организации.

На третьем месте по числу криопациентов в мире находится российская компания «КриоРус». К 28 ноября 2018 года здесь крионированы 66 человек и зарегистрировано около 200 клиентов. Кроме того, заморозке подверглись 33 животных — собаки, коты и кошки, птицы, шиншилла и хомяк.

Кроме того, по мнению специалистов, большим потенциалом в этой сфере обладает Китай. В августе 2017 года компания Yinfeng Biological Group криоконсервировала первого пациента — в городе Цзинань при содействии госпиталя Куили, относящегося к Шаньдунскому университету, заморозили 49-летнюю Чжан Уэнлиан, скончавшуюся от рака легких.

Мозг или тело?

Процедура крионирования проходит в несколько этапов. Сперва необходимо провести перфузию — заместить кровь пациента специальными растворами, так называемыми криопротекторами. Если этого не сделать, то при заморозке кровь превратится в лед, кристаллы которого разрушат ткани. Эту сложную операцию проводят 7–10 человек и продолжаться она может до 12 часов. После перфузии тело погружают в жидкий азот — при температуре минус 196°C химические реакции практически останавливаются. Замороженные тела хранят в сосудах Дьюара — специальных баках, похожих на гигантские термосы. В одном таком сосуде помещаются тела 9–12 человек.

Крионисты предлагают заморозку в двух базовых вариациях — всего тела полностью или только мозга (нейроконсервация). Если тело сохранить полностью, то возможно, его удастся омолодить и вылечить с помощью наночастиц и нанороботов. При этом сторонники крионики убеждены, что для сохранения личности человека достаточно будет спасти мозг, потому что в нем хранится память человека. Туловище же рассчитывают вырастить абсолютно новое, например, из стволовых клеток самого пациента.

Есть замыслы и посмелее — оцифровать мозг и загрузить его цифровую копию в компьютер, как в нашумевшем сериале «Черное зеркало», основанном на трансгуманистических идеях.

Главный аргумент крионистов, используемый для привлечения клиентов, — альтернативы этому способу попросту нет. Либо вы просто умрете, либо вы умрете и заморозите себя, тем самым получив, может быть и микроскопический, но всё же шанс на продолжение жизни. Ведь, несмотря на то что современные технологии на сегодня не способны разморозить усопшего и вернуть его к жизни, нет доказательств, что это невозможно в принципе.

Дождаться Ласки

Елена Милова, член совета директоров Life Extension Advocacy Foundation, некоммерческой организации, поддерживающей научные исследования в области биологии старения, заморозила свою кошку.

— Мою кошечку звали Ласка, имя ей придумал папа. Она родилась у нас в доме и прожила 20 лет и 3 месяца, — вспоминает Елена. — По кошачьим меркам она считается долгожителем. Ласка чутко реагировала на события в семье, понимала, если у кого-то трудный период, приходила утешать. К сожалению, время не остановить, она состарилась, заболевания резко усугубились, и тут пришло осознание, что скоро я ее потеряю. Тогда я и решила, что люблю ее достаточно сильно, чтобы встать на пути смерти и дать Ласке шанс на дальнейшую жизнь с помощью крионики. Я пережила потерю нескольких близких людей, и потому идея крионики мне сразу понравилась. Вероятность того, что крионика сработает, на мой взгляд, довольно велика. Гораздо труднее предсказать, когда именно она сработает — через 10 лет, 30 или 100. Для возвращения криопациентов к жизни, и особенно для восстановления их личности, их памяти, требуется комплекс технологий, каждая из которых сейчас находится на раннем этапе развития. Моя новая встреча с Лаской состоится, по всей видимости, еще не скоро. Но я очень по ней скучаю и готова ждать.

Хозяйка Ласки и сама не прочь прибегнуть к крионированию, если не удастся дожить до технологий полного управления старением или произойдет несчастный случай.

— Лекарства от старения уже создаются, они вот-вот начнут входить в клиническую практику, и я планирую пользоваться ими, чтобы сохранить здоровье как можно дольше, — говорит Елена. — Крионика — это план Б.

Лекарство от старости

Как уверяют в российской компании «КриоРус», лишь половина российских пациентов идут на сохранение тела целиком. Дело в том, что за такую услугу придется заплатить $36 тыс., тогда как за сохранение мозга — $15 тыс.

Не меньшей популярностью у россиян пользуется и услуга по крионированию домашних животных. Многие не желают отправляться в будущее без питомцев, давно уже ставших членами семьи. Цены здесь самые разные.

— Оценивать животных сложнее, потому что они разные по размеру, — говорит генеральный директор «КриоРуса» Валерия Удалова. — Люди-то все одинаковые, а животные, по поводу которых к нам обращались, — от миниатюрного хомяка до 80-килограммовой кавказской овчарки.

Крионирование крупной собаки обойдется в те же $36 тыс., кошки — в $10–$12 тыс.

Процедура заморозки человека и животного принципиально не отличается. А вот условия хранения зависят от размера -—положат в дьюар пять огромных собак или 50 кошек.

Заманчивые перспективы

Стандартный криодоговор, который заключают клиенты, рассчитан на 100 лет. С автоматической пролонгацией на 25 лет, если человечество не научится оживлять пациентов к тому моменту.

Для нашего современника проснуться в XXII веке будет равносильно переезду аборигена из джунглей Бразилии в Нью-Йорк, уверена Удалова. Мир меняется стремительно, и сценариев будущего у человечества множество. Начиная от глобальной катастрофы и порабощения человека искусственным интеллектом до появления гуманистического общества и сверхлюдей.

Но в «КриоРусе» клиентов готовят к другим сценариям. После оживления пациентов будет ждать реабилитационный центр и работа с психологами, которые в том числе помогут адаптироваться к новым условиям и пережить смерть близких людей за время криосна.

— Давайте прямо скажем, кто бы у нас ни умер в семье, через несколько лет мы с этим смиряемся и живем дальше, мы так устроены, — говорит Валерия Удалова. — Человеку помогут пережить этот момент для того, чтобы он дальше жил и реализовывал себя.

Еще до конца XXI века технологии позволят возвращать пациентов к жизни после заморозки, уверена глава компании. В 2008 году она крионировала свою маму, кроме того, заморозке подверглась ее собака Алиса, да и на себя она заключила договор.

Незаменимая технология

Методов, которые обеспечат выживание криоконсервированных людей и животных, пока что не существует. Несмотря на это, заморозку успешно применяют на практике — для хранения крови, спермы, эмбрионов для процедур искусственного оплодотворения или кожи, предназначенной для пересадки, рассказала «Известиям» эмбриолог, научный сотрудник Института биологии развития им. Н.Н. Кольцова РАН Елена Шафеи.

В частности, услуга по замораживанию спермы в криолабораториях пользуется популярностью cреди профессиональных спортсменов на случай травмы.

Умеренное понижение температуры тела также используется в криотерапии для спасения новорожденных. В 2010 году английские врачи на четыре дня охладили до 33,4°C четырехмесячного Финли Бертона после сложнейшей операции на сердце. У мальчика было учащенное сердцебиение, что угрожало его жизни. Охладить ребенка нужно было для того, чтобы у него в организме затормозились все реакции. В итоге Финли выжил и сейчас, спустя восемь лет, ничем не отличается от своих сверстников.

Мозг в холодильнике, тело в земле

— Незадолго до смерти я разговаривал с ним по поводу крионирования, он нормально к этому отнесся. Будучи пожилым человеком, отшучивался, говорил: «Делай, что хочешь». Процедуру я оплатил сам, а вот мое крионирование в будущем, надеюсь, оплатят родственники. Мозг дедушки хранится в сосуде Дьюара в хранилище «КриоРуса» в Сергиевом Посаде, но у него есть и могила. Он жил в Пермской области, там его и похоронили.

Батин уверен, что крионирование — «лучший шаг, в худших обстоятельствах».

— Если человек умер, то что делать? Есть несколько вариантов погребения: похоронить, сжечь, — рассуждает он. — Мне кажется, что лучше всего заморозить.

Жертва науки

Есть ли у крионики реальное научное обоснование? С этим вопросом «Известия» обратились к кандидату биологических наук, члену комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александру Панчину.

— С одной стороны, нет никаких доказательств того, что человека или хотя бы его мозг, можно заморозить, а потом успешно разморозить. Сегодня показанной и продемонстрированной технологии не существует. С другой стороны, сам факт существования крионики дает некоторую мотивацию для очень важных научных исследований в этой области. Очень часто люди, которые занимаются крионикой, вкладываются в разработку криопротекторов — веществ, уменьшающих повреждения клеток тканей при заморозке. И в этой области достигнуты достаточно большие успехи.

Такого грандиозного успеха, чтобы заморозили крупное млекопитающее, потом разморозили и оно бы ожило, нет. Но на некоторых простых живых организмах успешные эксперименты были. Поэтому мне видится, что здесь есть несколько сторон. Если людей честно предупреждают о том, что совершенно не факт, что их когда-нибудь воскресят, что это очень маловероятный сценарий, то я в этом не вижу шарлатанства. Я не понимаю, чем это хуже, чем другие ритуальные услуги по погребению. Если такое утверждение есть, тогда это, конечно же, обман. У нас нет данных, что можно кого-то будет воскресить с помощью современных технологий. Но мне кажется, люди, которые соглашаются на крионирование, приносят некоторую пользу для науки.

Если бы у меня было условно $100 млн, так, чтобы крионирование не было бы для меня затратной вещью, вероятно, я бы предпочел крионирование традиционному захоронению. Не вижу, чем это хуже похорон некоторых людей в больших позолоченных гробах, что может стоить еще больше и при этом будет абсолютно бесполезным.

Но для представителя среднего класса — это не то, куда имеет смысл инвестировать. К крионированию часто обращаются люди, которые тяжело больны, и мне кажется, им лучше деньги потратить на лечение. Таким образом вложенные средства повысили бы вероятность выздоровления, принимая во внимание очень маловероятный шанс того, что в будущем удастся воскреснуть.