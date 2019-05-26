«Вице-мэр Бердска: Содержать столько касс РКЦ экономически нецелесообразно»

Недовольны сокращением пунктов РКЦ жители Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», люди давились в очередях 7 и 8 мая. Причиной столпотворения называли две причины — РКЦ закрыл два пункта приема платежей в центре города. Бердчане, опасаясь пени, ринулись в первые дни мая платить за квартиру.

Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов подтвердил закрытие двух пунктов — на ул. Островского и на 11-м квартале. По его словам, теперь у РКЦ 7 пунктов приема платежей за услуги ЖКХ, 4 из них в Микрорайоне. В УК «Вымпел-Сервис» не считают целесообразным самостоятельно собирать квартплату — помещения для сбора денег должно отвечать определенным требованиям в том числе инкассации. Кроме того, УК планирует активнее пропагандировать онлайн-платежи. То же самое намерен делать и Рамиз Масимов. Кроме того, он акцентирует внимание плательщиков на отсутствии штрафных санкций.

КБУ сейчас пеню не начисляет — только через 30 дней. Поэтому людям не о чем беспокоиться. Не нужно бежать в кассу в первый день месяца и стоять в очередях.

Некоторые бердчане полагают, что, возможно, пройдет дальнейшее сокращение пунктов РКЦ.

— Кассы РКЦ СКС — это та структура сбора денег, которая давно существует, сейчас уже есть новые способы оплаты, система «Город», банки и так далее. Сейчас все вести через РКЦ не представляется возможным, потому что новых способов оплаты становится все больше. Структуре СКС содержать столько касс экономически нецелесообразно. Есть плановая работа РКЦ СКС и КБУ постепенно переходить на другие места обслуживания. Сейчас КБУ указывает в своих платежках адреса касс, где можно оплачивать коммунальные услуги. Муниципалитет делает все возможное, чтобы смягчить данный переход. На тех кассах, которые закрылись, должно быть объявление, где находится ближайшая касса. Если этого нет, пусть обращаются ко мне, в СМИ — будем ситуацию выравнивать, — рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.