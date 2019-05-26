«Вице-мэр Бердска: Содержать столько касс РКЦ экономически нецелесообразно»

Пожилые люди не умеют пользоваться терминалами и интернетом, поэтому по старинке несут деньги за жку в кассы
Недовольны сокращением пунктов РКЦ жители Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», люди давились в очередях 7 и 8 мая. Причиной столпотворения называли две причины — РКЦ закрыл два пункта приема платежей в центре города. Бердчане, опасаясь пени, ринулись в первые дни мая платить за квартиру.
Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов подтвердил закрытие двух пунктов — на ул. Островского и на 11-м квартале. По его словам, теперь у РКЦ 7 пунктов приема платежей за услуги ЖКХ, 4 из них в Микрорайоне. В УК «Вымпел-Сервис» не считают целесообразным самостоятельно собирать квартплату — помещения для сбора денег должно отвечать определенным требованиям в том числе инкассации. Кроме того, УК планирует активнее пропагандировать онлайн-платежи. То же самое намерен делать и Рамиз Масимов. Кроме того, он акцентирует внимание плательщиков на отсутствии штрафных санкций.
КБУ сейчас пеню не начисляет — только через 30 дней. Поэтому людям не о чем беспокоиться. Не нужно бежать в кассу в первый день месяца и стоять в очередях.
Некоторые бердчане полагают, что, возможно, пройдет дальнейшее сокращение пунктов РКЦ.
— Кассы РКЦ СКС — это та структура сбора денег, которая давно существует, сейчас уже есть новые способы оплаты, система «Город», банки и так далее. Сейчас все вести через РКЦ не представляется возможным, потому что новых способов оплаты становится все больше. Структуре СКС содержать столько касс экономически нецелесообразно. Есть плановая работа РКЦ СКС и КБУ постепенно переходить на другие места обслуживания. Сейчас КБУ указывает в своих платежках адреса касс, где можно оплачивать коммунальные услуги. Муниципалитет делает все возможное, чтобы смягчить данный переход. На тех кассах, которые закрылись, должно быть объявление, где находится ближайшая касса. Если этого нет, пусть обращаются ко мне, в СМИ — будем ситуацию выравнивать, — рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
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Плачу через интернет с декабря 2018г. — очереди в кассах достали! Зарегистрировал личный кабинет в «Системе Город», в «НовосибирскЭнергоСбыт», «КБУ», «РКЦ». Очень стало удобно. В рассчётах КБУ обнаружились переначисления, написал письмо им на их сайте, — устранили. В целом, заметил, общая сумма платежей стала меньше, чем ранее при оплате через кассы РКЦ.
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«Вице-мэр Бердска: Содержать столько касс РКЦ экономически нецелесообразно»
Возможно я дилетант и совершенно не разбираюсь в администрации города Бердска, но моё личное мнение , что содержать должность вице мэра, в маленьком, провинциальном городе Бердске, а тем более во время экономического кризиса, нецелесообразно! Сэкономленные деньги, считаю правильным, пустить на благоустройство улиц города Бердска! Прошу поставить мне минусы -если я ошибаюсь, или плюсы — если вы меня поддерживаете!
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Да в пунктах касс РКЦ в основном платят люди пожилого возраста, если им так удобно, то пусть они будут, ну не все умеют пользоваться интернетом или приложениями, много видели бабушек со смартфонами?!.. У нас начиная от федеральных властей до муниципальных, так иногда «тормозят» мозгами…
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