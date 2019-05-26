Не выполняется указ Путина по количеству ввода жилья. И тому есть причины

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Вице-мэр Бердска: Содержать столько касс РКЦ экономически нецелесообразно
Все финалисты шоу «Голос. Дети» признаны победителями
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину опустился до минимума за 13 лет
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