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Не выполняется указ Путина по количеству ввода жилья. И тому есть причины

В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объём жилищного строительства до 120 млн кв. м в год. По итогам прошлого года в РФ ввели чуть более 75 млн кв. м.

26.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Не выполняется указ Путина по количеству ввода жилья. И тому есть причины

Минстрой рассказал о рисках выполнения указа Путина о жилье

Сейчас есть три ключевые проблемы, которые могут помешать нарастить ежегодный ввод жилья в России до 120 млн кв. м в 2024 году. Об этом рассказывает замминистра строительства Никита Стасишин.

Проблема 120 метров [состоит в следующем] — покупательская способность, доходы населения. За это Минстрой не отвечает. Второе — доступная ипотека… Третье — все последние 10 лет всё, что строилось, строилось на старых сетях… Необходимо менять инфраструктуру и делать это за счёт средств бюджета, — рассуждает чиновник.

По его словам, «без решения этих проблем мы на эти показатели не выйдем».

В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объём жилищного строительства до 120 млн кв. м в год. По итогам прошлого года в РФ ввели чуть более 75 млн кв. м, оценивал Росстат.

Источник: https://news.ru


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