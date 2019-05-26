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Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Пришло лето. Все радуются солнцу и теплу. А ваш котик гуляет по даче? С собачкой бегаете по вечерам кросс?

26.05.2019 Один комментарий

Фотомарафон «Я и мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять

 Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 августа 2019 года. Ждем!

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(1) Комментарий

  1. Наташа N.

    Собачки бегают по газонам, куда приводят их хозяева и гадят, вот это я, точно могу написать… К животным отношусь хорошо, к безмозглым хозяевам, плохо…

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