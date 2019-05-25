В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Требуется уборщица. Работа вечером. Но не поздним. В рабочие дни. Опыт. Аккуратность. Если вам это интересно — отправьте свой номер на bkurer@mail.ru с пометкой «Уборка». Или звоните в рабочие дни 2-70-12.