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Требуется уборщица. Работа вечером

Но не поздним. Опыт. Аккуратность.

25.05.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Требуется уборщица. Работа вечером. Но не поздним. В рабочие дни. Опыт. Аккуратность. Если вам это интересно — отправьте свой номер на bkurer@mail.ru с пометкой «Уборка». Или звоните в рабочие дни 2-70-12.


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