Требуется уборщица. Работа вечером

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину опустился до минимума за 13 лет
Ради парковки выкапывают большие ели у 5-этажки в центре Бердска
Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске
Деньги с банковской карты могут украсть из-за SMS от банков
Сбили двоих детей за один вечер водители в Новосибирске
174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске
Ядерные отходы Германии переработают в России
Фальшивыми 5-тысячными купюрами рассчитываются мошенники на рынке Бердска
Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль позвонил племяннице
На ножах: Пять шефов соревновались за звание «Повар-2019» в Бердске