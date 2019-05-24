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SOS: Штормовой ветер надвигается на Бердск

В регионе ожидаются порывы ветра до 23 м/с. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

24.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
SOS: Штормовой ветер надвигается на Бердск

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или 101

По данным Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы, на выходных в Новосибирской области ожидается ветреная погода с порывами местами до 23 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области. МЧС призывает жителей быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности, как в быту, так и на улицах, а также следить за изменениями погоды.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия по телефону 239-99-99.


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