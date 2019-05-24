Фальшивыми 5-тысячными купюрами рассчитываются мошенники на рынке Бердска

Днем в пятницу, 24 мая, продавщица мяса на Бердском рынке заподозрила, что покупатель всучил ей фальшивую 5-тысячную купюру. Тревога усилилась, когда в одном из отделов банкнота не прошла через счетную машинку.

Директор рынка Татьяна Шлейникова предложила взволнованной женщине пройти в кабинет администратора и там удостовериться в качестве купюры на детекторе. К ней присоединились другие продавцы с такими же банкнотами. 5-тысячные оказались подлинными. Но беспокойство продавцов на рынке не случайно.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Федоровна, в прошлую субботу, 18 мая, покупатели подсунули рыночным торговцам в продуктовом павильоне три фальшивки «достоинством» 5000 рублей.

— Конечно, после такого, людям все купюры кажутся поддельными. Боятся. Ходил тут один в субботу… Трое нарвались на фальшивки. Но у нас везде видеокамеры. Я предупредила всех, чтобы смотрели внимательно и проверяли, если есть сомнения, на машинке, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Шлейникова.

Кто-то из продавцов продолжил: сбытчика подделок задержали и якобы нашли у него дома 1 млн рублей липовых банкнот. Но в полиции не подтвердили эту информацию.

— Задержаний никаких не было. Но фальшивые купюры часто обнаруживаются при пересчете денежной массы. Такие сообщения в полицию поступают, и мы их отрабатываем, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

При обнаружении поддельных банкнот следует немедленно обратиться в полицию и ни в коем случае не пытаться пустить ее в оборот — разменять или что-то купить, предупредил Сурнин:

— Не нужно пытаться избавиться от фальшивой купюры, иначе человек попадет под уголовное преследование за сбыт.

В полицейском ведомстве призвали всех быть внимательными к деньгам, поскольку были случаи, когда покупатели рассчитывались «билетами банка приколов», а продавец этого не замечал.