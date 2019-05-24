Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня. Соответствующее объявление она сделала в пятницу, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне, едва сдерживая слезы.

Это означает, что Мэй автоматически покинет и пост премьер-министра страны. Премьер готова завершить карьеру, как только парламент одобрит ее соглашение с ЕС по Brexit.

По словам главы британского правительства, она сделала всё, что могла, чтобы осуществить выход королевства из Евросоюза.

«Я сделала всё от меня зависящее, чтобы убедить депутатов поддержать эту сделку (по Brexit. — Ред.)… К сожалению, я не преуспела», — цитирует Мэй The Guardian.

Политик отметила, что всегда будет испытывать горечь из-за того, что не сумела довести начатое до конца. Цитируя британского филантропа Николаса Уинтона она отметила, что «компромисс — не грязное слово».

Как отмечает The Guardian, несмотря на скорую отставку, Мэй успеет принять в качестве премьер-министра президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство 3 июня.

Процесс выбора нового лидера консерваторов официально начнется после 7 июня и, как пишет «РИА Новости», может занять около шести недель. До тех пор Мэй, вероятно, будет временным исполняющим обязанности премьера. На данный момент основным кандидатом на смену ей является бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Накануне газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров сообщила, что Мэй планирует объявить о своей отставке уже 24 мая. При этом МИД Великобритании эту информацию опровергал.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

Источник: Известия