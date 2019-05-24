Фото: Коллективную антенну вернуть предлагает мэрия Бердска

Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске
Деньги с банковской карты могут украсть из-за SMS от банков
Сбили двоих детей за один вечер водители в Новосибирске
174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске
Ядерные отходы Германии переработают в России
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Аферисты крадут десятки тысяч рублей с банковских карт у доверчивых жителей Бердска
На кой она нужна? Ещё пусть и радиоточкувернут.
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Господи, у всех уже телики через интернет или Твк смотрят. Чё за бред.
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Это что новая телевизионная реформа?
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