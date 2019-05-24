Отчетность: от транспортных перевозок до онлайн-касс

Транспортные перевозки: оформление документов, учет расходов, последние изменения (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией)Семинар проводит Салахов Дмитрий Асхатович — директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль».1000 рублей / Бесплатноклиентам компании «Локсит»________________________________________________________________________________________________Обзор изменений для бухгалтера (онлайн семинар-тренинг)Семинар-тренинг проводит Бродник Светлана Александровна — руководитель отдела развития компании «Локсит».1000 рублей / Бесплатноклиентам компании «Локсит»_______________________________________________________________________________________Транспортные перевозки: оформление документов, учет расходов, последние изменения (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией)Семинар проводит Салахов Дмитрий Асхатович — директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль».1000 рублей / Бесплатноклиентам компании «Локсит»

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5 июня 2019, среда

10.00 — 14.00

ОНЛАЙН-КАССЫ и кассовые операции: новый этап реформы НАЛИЧНЫХ и безналичных РАСЧЕТОВ

Семинар проводит Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль».

2600/1500 рублей

клиентам компании «Локсит»

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24 июня 2019, понедельник

10.00 — 14.00

Налоговая отчетность за первое полугодие 2019 года

Семинар проводит — Куницын Дмитрий Валерьевич — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

2600/1500 рублей клиентам компании «Локсит»

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