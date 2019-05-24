Отчетность: от транспортных перевозок до онлайн-касс

28 мая 2019, вторник 10.00 — 13.00
Транспортные перевозки: оформление документов, учет расходов, последние изменения (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией)
Семинар проводит Салахов Дмитрий Асхатович — директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль».
1000 рублей / Бесплатно
клиентам компании «Локсит»
________________________________________________________________________________________________ 29 мая 2019, среда 10.00 — 12.00
Обзор изменений для бухгалтера (онлайн семинар-тренинг)
Семинар-тренинг проводит Бродник Светлана Александровна — руководитель отдела развития компании «Локсит».
1000 рублей / Бесплатно
клиентам компании «Локсит»
_______________________________________________________________________________________ 30 мая 2019, четверг 10.00 — 13.00
Транспортные перевозки: оформление документов, учет расходов, последние изменения (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией)
Семинар проводит Салахов Дмитрий Асхатович — директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль».
1000 рублей / Бесплатно
клиентам компании «Локсит»
_____________________________________________________________________________________________ 5 июня 2019, среда 10.00 — 14.00
ОНЛАЙН-КАССЫ и кассовые операции: новый этап реформы НАЛИЧНЫХ и безналичных РАСЧЕТОВ
Семинар проводит Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль».
2600/1500 рублей
клиентам компании «Локсит»
_____________________________________________________________________________________________ 24 июня 2019, понедельник 10.00 — 14.00
Налоговая отчетность за первое полугодие 2019 года
Семинар проводит — Куницын Дмитрий Валерьевич — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.
2600/1500 рублей клиентам компании «Локсит»
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