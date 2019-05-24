174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске

23 мая в Бердске состоялась IX летняя Спартакиада пенсионеров Новосибирской области. 7 команд из районов и городов Новосибирской области встретились в Бердске. Всего участвовало 174 человека из Колыванского района, рабочего поселка Кольцово, Коченевского района, Болотнинского района, города Обь, Чулымского района, Мошковского района и города Бердска. Пенсионеры соревновались в стритболе, стрельбе, шахматах, настольном теннисе, городках, плавании и легкой атлетике. Спортивный настрой, отличное настроение и заряд бодрости – участники показали отличную подготовку во всех направлениях!

На открытии спортсменов поздравили заместитель главы администрации Бердска по социальной политике Сергей Носов, председатель бердского отделения «Союза пенсионеров России» Анна Андриевич,заместитель председателя городского Совета ветеранов Бердска Татьяна Косикова,а также председатель Совета ветеранов физической культуры и спорта Новосибирской области, почетный судья Российской Федерации Виктор Пунгин. Яркий творческий номер и душистые караваи подарили участникам соревнований артисты народного коллектива ансамбль народного танца «Обские зори» руководителя Ольги Косоноговой.

По итогам в общем зачете бердчане завоевали золото в настольном теннисе, городошном спорте, шахматах, легкой атлетике. Серебро у наших в стрельбе, стритболе, а бронза в плавании.

Результаты бердчан в личном зачете:

Настольный теннис

1 место Сергей Аксенов

2 место Алексей Шпиталев

Легкая атлетика

Мужчины 70 лет и старше

2 место Сергей Бессонов

Женщины 70 лет и старше

1 место Галина Носовец

Мужчины

1 место Владимир Баклан

Плавание

1 место Александр Ищук

Шахматы

1 место (Доска 1) Владимир Крайнев

1 место (Доска 2) Геннадий Храмчихин

1 место (Доска 3) Фаузия Сулейманова

Стрельба

Мужчины

1 место Владимир Зверев

3 место Александр Ищук

Женщины

1 место Татьяна Рак

Городки

1 место Игорь Еремин

3 место Геннадий Кондрашев