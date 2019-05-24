КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ую в центре города! 89139286756 Людмила
Продам 3-ую квартиру в центре! 89139286756 Людмила
продам 3-ю квартиру
Продам 2х 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске

Деньги с банковской карты могут украсть из-за SMS от банков

Сбили двоих детей за один вечер водители в Новосибирске

174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске

Ядерные отходы Германии переработают в России

Фальшивыми 5-тысячными купюрами рассчитываются мошенники на рынке Бердска

Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль позвонил племяннице

На ножах: Пять шефов соревновались за звание «Повар-2019» в Бердске

SOS: Штормовой ветер надвигается на Бердск

Аферисты крадут десятки тысяч рублей с банковских карт у доверчивых жителей Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске

Участников угостили караваем. Пожилые бердчане завоевали золото в настольном теннисе, городошном спорте, шахматах, легкой атлетике.

24.05.2019 Фото: ОФКиС Нет комментариев
 
174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске

Участникам спартакиады

23 мая в Бердске состоялась IX летняя Спартакиада пенсионеров Новосибирской области. 7 команд из районов и городов Новосибирской области встретились в Бердске. Всего участвовало 174 человека из Колыванского района, рабочего поселка Кольцово, Коченевского района, Болотнинского района, города Обь, Чулымского района, Мошковского района и города Бердска. Пенсионеры соревновались в стритболе, стрельбе, шахматах, настольном теннисе, городках, плавании и легкой атлетике. Спортивный настрой, отличное настроение и заряд бодрости – участники показали отличную подготовку во всех направлениях!

На открытии спортсменов поздравили заместитель главы администрации Бердска по социальной политике Сергей Носов, председатель бердского отделения «Союза пенсионеров России» Анна Андриевич,заместитель председателя городского Совета ветеранов Бердска Татьяна Косикова,а также председатель Совета ветеранов физической культуры и спорта Новосибирской области, почетный судья Российской Федерации Виктор Пунгин. Яркий творческий номер и душистые караваи подарили участникам соревнований артисты народного коллектива ансамбль народного танца «Обские зори» руководителя Ольги Косоноговой.

По итогам в общем зачете бердчане завоевали золото в настольном теннисе, городошном спорте, шахматах, легкой атлетике. Серебро у наших в стрельбе, стритболе, а бронза в плавании.

 

174 пенсионера Новосибирской области соревновались на спортивной спартакиаде в Бердске

Трое пенсионеров из Бердска заняли первые места в шахматах

Результаты бердчан в личном зачете:

Настольный теннис

1 место Сергей Аксенов

2 место Алексей Шпиталев

Легкая атлетика

Мужчины 70 лет и старше

2 место Сергей Бессонов

Женщины 70 лет и старше

1 место Галина Носовец

Мужчины

1 место Владимир Баклан

Плавание

1 место Александр Ищук

Шахматы

1 место (Доска 1) Владимир Крайнев

1 место (Доска 2) Геннадий Храмчихин

1 место (Доска 3) Фаузия Сулейманова

Стрельба

Мужчины

1 место Владимир Зверев

3 место Александр Ищук

Женщины

1 место Татьяна Рак

Городки

1 место Игорь Еремин

3 место Геннадий Кондрашев


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ритуальная служба «Ангел» по соседству с частным садом не вредит детям в Бердске Деньги с банковской карты могут украсть из-за SMS от банков Сбили двоих детей за один вечер водители в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика