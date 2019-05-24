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Владимир Мединский приехал в Новосибирск

Запланировано посещение Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Министр проведет пленарное заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ.

24.05.2019 Фото: en.kremlin.ru Нет комментариев
 
Владимир Мединский приехал в Новосибирск

Владимир Мединский

Он проведет в Новосибирске пленарное заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ.
24 мая Новосибирскую область с рабочим визитом посетит министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программой его рабочей поездки запланировано посещение Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Кроме того, министр проведет пленарное заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ.

Отмечается, что члены координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ работают в Новосибирской области 23-24 мая, в центре внимания – актуальные вопросы в сфере развития культуры и различные аспекты реализации в регионах национального проекта «Культура».

Источник: infopro54.ru


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