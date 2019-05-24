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Вытащил из воды утопающую малышку пастух в Новосибирской области

Взглянув на реку, мужчина подумал, что в воде плывет кукла. Он понял, что это ребенок по барахтающимся рукам малышки. За спасение девочки Александра Никульшина наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

24.05.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Вытащил из воды утопающую малышку пастух в Новосибирской области

Александр Никульшин не раздумывая бросился в воду

Семейная пара Александр и Татьяна Никульшины из села Прокудское Коченевского района получили благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области за спасение жизни ребенка. Александр спас тонущую двухлетнюю девочку 17 мая этого года, однако о героическом поступке стало известно только сейчас после звонка соседей на телевидение. В настоящее время решается вопрос о представлении мужчины к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Происшествие произошло на реке Чик. По счастливой случайности на берегу находился пастух Александр Никульшин. Когда он возвращался в деревню со стадом, увидел, что по реке что-то плывет. Подъехав ближе на мотоцикле, мужчине показалось, что в воде находится кукла, однако немного после он заметил, что ручки двигаются. Сообразив, что это ребенок, пастух быстро снял с себя тяжелую одежду, кинулся в реку и поплыл на помощь.

С бездыханной девочкой на руках, которая неизвестно сколько находилась в холодной воде, Александр Никульшин побежал к селу и встретил в поле свою супругу, которая уже отправилась в поиски ребенка по поднятой местными жителями тревоге. Вместе они забежали в ближайший дом и попросили теплое одеяло, в которое укутали малышку. Все происходило стремительно. Затем они обратились к студентке медицинского колледжа, которая помогла им оказать первую помощь, и отвезли девочку в больницу.

«Сейчас все благополучно. Девочка в добром здравии, ее выписали из больницы домой. За смелость и решительность, проявленные при спасении тонущего ребенка, наши специалисты отдела безопасности людей на водных объектах будут ходатайствовать о награждении ведомственной наградой Александра Никульшина», — сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Винаков.

Спасатели обращают внимание родителей на то, что необходимо постоянно контролировать занятия детей, не оставляйте их без присмотра ни дома, ни на улице, нужно запрещать игры на берегу особенно маленьким детям.


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