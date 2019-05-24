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На ножах: Пять шефов соревновались за звание «Повар-2019» в Бердске

В течение полутора часов конкурсанты готовили блюда из мяса. Жюри оценило не только вкусовые качества, но и оригинальность рецептуры, выразительность оформления блюд, а эксперты дали оценку процессу приготовления.

24.05.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
На ножах: Пять шефов соревновались за звание Повар 2019 в Бердске

Шашлык любят все

21 мая на базе ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» состоялся городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии — ПОВАР 2019». Конкурс проходил по двум номинациям: студенты и работающая молодежь г. Бердска. В конкурсе приняли участие пять поваров и шеф-поваров бердских кафе и ресторанов города Бердска: «Дабл дог», «Санрайз», «Крона», «Фемели хом» и 5 учащихся политехнического колледжа.

В практическом туре в течение полутора часов конкурсанты готовили блюда из мяса. После состоялась их презентация и дегустация.
Жюри оценивало не только вкусовые качества приготовленных продуктов, но и оригинальность рецептуры, выразительность оформления блюд, а эксперты оценивали процесс приготовления.

В итоге лучшим по профессии среди работающей молодежи стал Александр Фомин шеф-повар ресторана «Дабл дог», приз зрительских симпатий вручили Артему Пожинайлову, су-шефу ресторана «Крона»; среди студентов победу одержал Александр Калягин. Зрители оценили работы сразу двух студентов колледжа – Марии Максименко и Семена Блынского.

Также в программе конкурса состоялось награждение участников городского конкурса молодежных проектов и творческих работ «Молодые профессионалы — 2019», сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.


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