Ядерные отходы Германии переработают в России

Россия и Германия проработают условия переработки в РФ отработавшего ядерного топлива немецких исследовательских реакторов, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации «Росатом». Речь идет об отработавшем топливе «исследовательских реакторов Россендорфа или Гархинга».

Согласно материалам, немецкая компания Pflüger International по заказу компании «Росатома» «Техснабэкспорт» в 2019 году должна будет, в частности, содействовать получению «Техснабэкспортом» результатов правового анализа условий возможной переработки отработавшего топлива немецких исследовательских реакторов в России и обращения с переработанной продукцией. Pflüger International также предстоит предоставить «Техснабэкспорту» анализ технических и логистических возможностей и препятствий для перевозки отработавшего ядерного топлива на переработку в Россию.

Переработка отработавшего ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование его радиационной опасности, безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных веществ и обеспечение их дальнейшего использования. Сейчас на предприятии «Росатома» «Маяк» (Озерск, Челябинская область) создается уникальный комплекс, позволяющий перерабатывать отработавшее ядерное топливо любого типа, в том числе из исследовательских реакторов. Этот проект даст «Росатому» дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках.

В Россендорфе работал исследовательский реактор RFR — построенный СССР первый ядерный реактор в ГДР, работавший с 1957 года и закрытый летом 1991 года. Его топливо — уран советского производства. По общепринятой практике, такое топливо должно быть возвращено в страну-поставщика, в данном случае в Россию. Оставшееся неиспользованным свежее топливо RFR было вывезено в Россию еще в 2006 году. Отработавшее топливо размещалось в Германии во временном хранилище.

Германия еще в 2010 году планировала поставить в Россию для переработки на «Маяке» отработавшего топлива с RFR. Однако минприроды Германии отказало в выдаче разрешения на транспортировку отработавшего топлива, мотивируя это в том числе тем, что необходимая установка по переработке на «Маяке» тогда не работала. Тем не менее, в России была завершена подготовка к ввозу этого отработавшего топлива с полным обоснованием безопасности.

В Гархинге в технологическом университете Мюнхена действует основной немецкий исследовательский реактор FRM II на уран-силицидном топливе производства группы Areva. Этот реактор задействован при проведении исследований в атомной, промышленной и медицинской областях.

Источник: РИА Новости