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Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль позвонил племяннице

Экс-полковник ГРУ поздравил родных с Днем Победы: «У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё».

24.05.2019 Фото: news.sky.com Один комментарий
 
Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль позвонил племяннице

С момента отравления Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года он ни разу не появился на публике

Сергей Скрипаль, бывший советский разведчик, переехавший в Великобританию и отравленный неизвестными в Солсбери, позвонил родственникам. С момента отравления Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года он ни разу не появился на публике и, кроме заявлений британской стороны, не было никаких доказательств того, что Сергей Скрипаль жив.

В первый раз Скрипаль позвонил ей в Ярославль, где живет Виктория, после того, как женщину и ее мужа Арсения избили. ЧП произошло 1 апреля на почве конфликта в ТСЖ: бывший председатель разбил Виктории губу и сломал ее супругу палец, разразившись оскорблениями по поводу родства женщины с перебежчиком Скрипалем.

В телефонном разговоре с Викторией Сергей Скрипаль интересовался здоровьем ее и мужа и упрекнул женщину в том, что она много «светится» на телевидении, привлекая к себе внимание. На вопросы о своей жизни и планах Скрипаль отвечал лаконично: «Вы сами по себе, мы — сами по себе». Сомнений в том, что звонит именно ее дядя, у Виктории не возникло. «Это он», — утверждает женщина.

Второй звонок от Сергея Скрипаля поступил в День Победы, 9 мая 2019 года — сообщение записалось на автоответчик. Мы публикуем аудиозапись этого звонка. Вот что сказал Скрипаль.

«Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться — абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё».
Где сейчас находятся Сергей и Юлия Скрипаль, доподлинно не известно. Наши источники предполагали, что это, возможно, закрытый военный объект в Великобритании, где Скрипали живут под постоянным надзором местных спецслужб. А возможно — на островах в Тихом океане, либо Атлантике, либо в Новой Зеландии, или в Австралии, где расположены «спецобъекты», которыми пользуются британские силовики.

Великобритания продолжает обвинять в отравлении Сергея и Юлии веществом типа «Новичок» российские спецслужбы. Однако никаких стопроцентных доказательств этого общественности до сих пор не предъявлено.

Источник: МК


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Всё это — постанова от начала до конца! Похоже, что и отравления не было. Встречная операция по компрометации против двух сотрудников из России! Теперь можно тихо отползать — через 50 лет расскажут, как удачно всех кинули!
    Как и со сбитым на украине «боингом»! Тогда так кстати «случилось» — пиндосы и прогнули европу на санкции! Ещё похвалятся, не выдержат! :(

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