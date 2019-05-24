Сбили двоих детей за один вечер водители в Новосибирске

Вечером 23 мая в Новосибирске произошло два ДТП, в которых пострадали дети, сообщает старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Анна Варнавская.

Первое происшествие произошло примерно в 17.00 в Центральном районе города, напротив дома №15 по улице Фрунзе. Водитель автомобиля марки «Тойота» совершил наезд на мальчика 2007 года рождения. Несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате столкновения с автомобилем ребенок получил травмы головы. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у маленького пациента сотрясение головного мозга.

Второе ДТП произошло около 18.00 в Октябрьском районе Новосибирска. Автомобиль-участник аварии, водитель, а также номера транспортного средства не установлены. Имеется предположение, что машина — внедорожник черного цвета. Известно, что водитель ехал по улице Восход и напротив дома №9 совершил наезд на девочку 2005 года рождения. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Девочка получила травму руки. Она обратилась в медицинское учреждение за помощью.

ГИБДД по Новосибирску просит очевидцев ДТП, в котором девочка получила травму, позвонить по номеру 002 или по телефону 232-23-51. По обоим случаям ведется разбирательство.

Напомним, 14 апреля водитель 1949 года рождения на автомобиле «Хонда Цивик» сбил 10-летнего мальчика. Автомобиль, двигавшийся по улице Мичурина, совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на желтый сигнал светофора. Пострадавшего несовершеннолетнего пешехода доставили в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей волосистой части головы.

Источник: nsk.aif.ru