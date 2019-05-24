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Весь хлеб могут сделать йодированным в России

По заключению специалистов в области хлебопечения, это не только не ухудшает, но и улучшает многие свойства хлеба. Пока йодированную соль употребляют лишь 30% россиян.

24.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Весь хлеб могут сделать йодированным в России

Закон вступит в силу поэтапно в течение трех лет

Минздрав России для решения проблемы йододефицита в стране предлагает использовать только йодированную соль для приготовления хлеба, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«В качестве первого шага предусматривается использование йодированной соли при приготовлении хлебобулочных изделий. По заключению специалистов в области хлебопечения, это не только не ухудшает, но и улучшает многие свойства хлеба, не говоря уже о пользе в плане восполнения йода в рационе», — сказал Салагай в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Минздрав совместно с экспертами в области эндокринологии разработал проект федерального закона, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли.
Предполагается, что закон вступит в силу поэтапно в течение трех лет. «То есть, если он будет принят в 2019 году, то полностью вступит в силу до 2022 года», — пояснил Салагай.
По его словам, пока йодированную соль употребляют лишь 30% россиян, при этом, по современным оценкам эндокринологов, вся территория России считается йододефицитной.

Источник: РИА Новости


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