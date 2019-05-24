Перекроют газ в квартирах должников в Бердске

Голубое топливо поступит в квартиры восьми многоэтажек Бердска. Об этом на встрече с журналистами вечером 23 мая заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Идет заполнение резервуара газгольдера газом. Управляющие компании все оповещены, они работают вместе с ресурсоснабжающей организацией, Новосибирскоблгазом, проверяют гидравлику. Газ поступает в хранилище и с минуты на минуту будет поступит в дома. Вопрос принципиально решен. От лица горадминистрации и себя лично хочу извиниться перед горожанами за то, что произошел системный сбой, и им пришлось жить без газа. Надеюсь, что совместная работа администрации города, администрации области и Новосибирскоблгаза позволит больше не допускать подобную ситуацию. У жителей домов, подключенных к газу, есть очень большая задолженность перед газовиками. Газ — это тоже продукт, который газовики должны закупать у производителей, в том числе у компании Газпром. Биржевая цена одной тонны сжиженного газа доходит до 30 000 рублей и выше. Это дорогое удовольствие. На сегодняшний день задолженность бердчан за газ составляет более 600 тыс. рублей. Сегодня я провел оперативное совещание с Новосибирскоблгазом, с управляющими компаниями. Прошу бердчан рассчитаться с задолженностями с УК «Уют», «Гурман», — рассказал Владимир Захаров.

Автор видео Галина Панчева



Владимир Захаров попросил должников не подставлять больше город и своих соседей. Он отметил, что в ближайшее время управляющие компании пообещали горадминистрации применить максимум усилий в ликвидации задолженности.

Автор видео Галина Панчева



— Есть злостные неплательщики, которые должны десятки тысяч рублей. Им необходимо написать в УК гарантийные письма, а лучше всего начать расчет, потому что с УК проведены все юридические процедуры — нам придется приступить к работам по ограничению поступления газа в эти квартиры. Подставлять город и своих соседей — последнее дело, — отметил Захаров.

Вице-мэр пояснил, что газа не было в восьми из одиннадцати газифицированных домов. В установке, снабжающей газом остальные три дома, его оставалось некоторое количество.