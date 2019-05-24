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Жертвы мусорной реформы: украли два контейнера с пляжа «Дюны» в Бердске

Металлические баки пропали ночью. Предприниматели обратились в полицию. Найти воров можно по видеокамерам. Вероятно, жители частного сектора решили сэкономить.

24.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Жертвы мусорной реформы: украли два контейнера с пляжа «Дюны» в Бердске

Один металлический контейнер для мусора с крышкой стоит около 10 000 рублей

В ночь на 23 мая на бердском пляже «Дюны» украли два металлических контейнера. Пропажу сотрудники одноименного комплекса обнаружили в 8.00, когда пришли на работу. Мусорные баки стояли на контейнерной площадке у парковки возле кафе.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» администратор «Дюн», контейнеры были с мусором, поскольку его вывозят по заявке по мере наполнения баков. Несмотря на то, что пляжный сезон еще не начался, популярный муниципальный пляж не пустует уже в конце мая.

— Очевидно, будем покупать новые, ведь у нас каждый день проводится уборка территории, работает кафе, — сообщил администратор. — Мусорщик постоянно ходит по пляжу и собранный мусор складывает в контейнеры. Люди уже приходят на пляж, оставляют бутылки, пакеты, другой мусор.

Сотрудник «Дюн» полагает, что они стали жертвами мусорной реформы — после того, как жилой частный сектор обязали ставить контейнеры. Видимо, кто-то из предприимчивых бердчан решил не тратиться на покупку мусорных баков, а просто их своровать.

Потерпевшие обратились в полицию. Есть вероятность обнаружить воров по записям с камер наружного наблюдения соседних санаториев и прочих заведений. По ним можно отследить, какие машины проезжали ночью. Понятно, что пристальное внимание может быть к таким автомобилям, которые в состоянии перевезти два габаритных контейнера. По ночам в направлении зеленой зоны Бердска, как правило, ездит не много грузового транспорта.

На пляже «Дюны» поставят видеокамеры с началом купального сезона, чтобы следить за порядком и безопасностью отдыхающих.

В среднем один металлический контейнер для мусора стоит 8-10 тыс. рублей. Не исключено, что сейчас руководство «Дюн», как и других бердских фирм придумает, как закреплять мусорные баки, чтобы их не утащили.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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