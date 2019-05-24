Сломал бедро 8-летнему велосипедисту водитель в селе Новосибирской области

22 мая в 14.20 в селе Быструха Кочковского района на улице Школьной 49-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», выезжая на проезжую часть со стороны одного из домов, совершил наезд на 8-летнего велосипедиста, ехавшего по дороге. В результате происшествия ребенок получил перелом бедра и был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Источник: МВД по НСО