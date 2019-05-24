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Техосмотр будут фиксировать на фото в России

Усиленный контроль над ТО позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили. Некоторые депутаты не согласились с необходимостью такого закона.

24.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Техосмотр будут фиксировать на фото в России

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, а сама диагностическая карта станет электронной. Закон о борьбе с нарушениями в сфере осмотра автомобилей принят Госдумой окончательно.
Усиленный контроль над ТО позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили, подчеркнул, комментируя документ, спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Это сбережет многие жизни», — уверен он. По его мнению, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.

Некоторые депутаты не согласились с необходимостью такого закона. «Справедливая Россия» голосовала «против», так как есть риски подорожания услуг и роста коррупции. «Проблему с безопасностью на дорогах, конечно, решать надо, но не таким способом. Надзорных функций достаточно и так», — заметил Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). В кабмине, впрочем, уже не раз говорили депутатам, что оснований для подорожания не видят. К тому же, в ходе рассмотрения из инициативы исчезла наиболее накладная для участников рынка норма — об обязательной видеофиксации процесса. Осталось только требование сделать фото начала и конца ТО.

К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Что и как должно быть сфотографировано, а также порядок хранения данных — установит кабмин. А то, что надзорных функций явно недостаточно, доказывают официальные и экспертные данные. После реформы в сфере ТО объемы выдача «липовых» карт, что называется, зашкалили. По данным, которые озвучивались на заседании Госдумы, за пять лет с момента начала реформы ТО количество техосмотров, проведенных по правилам, сократилось на 20-30%. Оценки экспертов еще печальнее. Участники рынка зачастую просто пропускают процесс диагностики. Интернет просто кишит объявлениями об «упрощенном» получении диагностических карт.
За соблюдением всех правил со стороны операторов техосмотра, согласно закону, проследит МВД. Все сведения о нем по Сети будут передаваться в «облачное хранилище», которое организует ведомство. А Российский союз автостраховщиков проверит участников рынка на соответствие требованиям аккредитации. Отбить охоту «мухлевать» с ТО помогут и введенные ранее штрафы. За оформление фальшивой карты без реального техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для компаний — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет. «Серым» операторам также нельзя будет рекламировать свои услуги.

В новом законе вводится и профилактика очередей: операторы должны будут рассчитывать пропускную способность каждой линии. Если число проверяемых автомобилей превысит рассчитанный показатель хотя бы на 5 процентов, то Единая автоматизированная информационная система техосмотра просто не оформит диагностическую карту.

РГ


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